Animalistas reclaman una solución "ética" a los cerdos vietnamitas en Andalucía

El Partido Animalista PACMA y la Fundación FAADA han vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía y a varias administraciones locales una reunión para abordar la "gestión ética" de los cerdos vietnamitas en la comunidad, tras más de seis meses sin haber obtenido respuesta a esta misma solicitud.

Estas entidades reclaman protocolos de control poblacional no letales como los aplicados en Cataluña y sostienen que es imprescindible avanzar hacia protocolos de gestión "adaptados al siglo XXI que eviten la matanza de animales y que cuenten con el respaldo ciudadano", han informado en un comunicado.

El pasado 27 de febrero registraron un escrito dirigido a las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente; a las Diputaciones de Cádiz y Málaga, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a los Ayuntamientos de Algeciras, Fuengirola, Málaga y Mijas.

Estos municipios han reportado sobrepoblación de esta especie y han optado, hasta la fecha, por ejecutar controles letales sobre ella, según han informado en un comunicado ambas organizaciones animalistas.

El objetivo de esta reunión es implementar un protocolo de control poblacional ético y no letal, similar al ya adoptado en Cataluña, pero hasta la fecha solo el Ayuntamiento de Algeciras ha contestado y ha mostrado su disposición a asistir a una eventual reunión si fuera convocada por la Junta de Andalucía.

Han recordado que en reuniones mantenidas en 2024 con responsables de la Consejería de Sostenibilidad se les instó a elevar la propuesta a otras administraciones competentes, pero han lamentado que la ausencia de respuestas refleja "una falta de voluntad política para dar una solución real y eficaz a esta problemática sin el uso de métodos violentos".

Por ello, ambas entidades han vuelto a pedir una reunión con la Consejería de Agricultura, competente para emitir autorizaciones y gestionar el REGA.