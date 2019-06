Andalucía Bay se concentrará el domingo ante el Ministerio de Fomento por un tren digno

Bajo el lema Un tren de altas prestaciones para el Campo de Gibraltar, la plataforma Andalucía Bay 20.30 ha convocado una concentración para este domingo a las 12:00 ante la sede del Ministerio de Fomento tras los numerosos problemas que se dan en la línea ferroviaria que une Madrid con Algeciras.

La presidenta de la plataforma, Arancha Montero, afirma que estos problemas "no les han sorprendido". "Desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo no solo que el tren es del siglo pasado, sino que el tren de altas prestaciones prometido no se va a ver. Vamos a ver unas infraestructuras mejoradas, pero no las que Europa quería para un territorio como este", añadió.

La representante de Andalucía Bay señala que "la sociedad lo está sufriendo ahora, pero ya se advertía de que esto podía ocurrir dada la antigüedad de las instalaciones, tanto de las vías como de los trenes".

"Las instalaciones son antiguas y por mucho parche que se quiera hacer, ya inexorablemente se ha puesto en evidencia las malas condiciones, además de que hay una reivindicación que no ceja, que es que lo que realmente se necesita es un tren de altas prestaciones para el Campo de Gibraltar", sentencia.