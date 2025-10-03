Amnistía Internacional clama con una vigilia en Algeciras por el fin del genocidio en Gaza

Clamor por el fin del genocidio en Gaza. Amnistía Internacional en el Campo de Gibraltar ha celebrado este viernes una vigilia en Algeciras en memoria de las víctimas del conflicto y para reclamar el fin de los ataques de Israel contra la población de la Franja. La céntrica Plaza de San Isidro ha sido el escenario elegido en el que, además de la lectura de varios manifiestos, se han encendido velas en memoria de las víctimas. Juan José Téllez, Chus Feteira y Jesús Verdú, entre otras voces, han subido al escenario con alegatos en favor de los derechos humanos.

"Hace casi dos años que el mundo es testigo de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la Franja de Gaza. El brutal ataque de Israel contra la población palestina de Gaza ha matado a más de 65.000 personas, borrado de la faz de la tierra a familias enteras, arrasado barrios residenciales, destruido infraestructuras críticas y desplazado forzosamente a 1,9 millones de palestinos —más del 90% de la población de la Franja de Gaza—, causando una catástrofe humanitaria sin precedentes", resume la agrupación de Amnistía Internacional en el Campo de Gibraltar.

Jesús Verdú interviene en la vigilia contra el genocidio en Gaza

El colectivo recuerda que las operaciones militares israelíes en Gaza comenzaron tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en los que murieron más de 1.250 personas y otras 250 fueron capturados como rehenes. "Desde entonces, Israel ha puesto en marcha innumerables acciones encaminadas a causar un daño irreparable a la población palestina llegando a usar el hambre y la ayuda humanitaria como armas", han apuntado.

Una mujer porta un cartel que reclama la detención de Benjamin Netanyahu. / Erasmo Fenoy

Para recordar especialmente a la población infantil que ha muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes, los voluntarios de Amnistía Internacional y otros participantes en la vigilia han leído un listado de nombres en su memoria. También se han declamado poemas de corte pacifista para exigir el fin de las actuaciones de Israel.