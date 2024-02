Alumnos del colegio Huerta de la Cruz detectan una decena de asteroides activos desconocidos

Un grupo de estudiantes del colegio Huerta de la Cruz de Algeciras participa en el proyecto internacional CNEOS (Center Near Earth Object Studies) de la NASA en la búsqueda de asteroides activos pero hasta ahora desconocidos.

La inscripción del centro en este proyecto le ha dado la posibilidad de realizar un seguimiento exhaustivo del rastreo de las imágenes publicadas en la plataforma. Tras los estudios de 4.500 imágenes, los estudiantes han podido localizar más de 30 asteroides.

En la década de los 90 se descubrió un objeto celeste aparentemente cometario, que presentaba una cola de polvo, pero que estaba localizado en una órbita típica de asteroides: el cinturón principal, entre Marte y Júpiter; lo que exigía una revisión de la clasificación tradicional de cometas y asteroides.

Las características especiales de estos pequeños cuerpos del Sistema Solar dio lugar a denominarlos asteroides activos: una nueva clase de objetos que se consideran híbridos entre asteroides y cometas. Los asteroides activos presentan una especie de cabelleras y colas transitorias de polvo que hacen que sean más fáciles de detectar.

Los programas observacionales de rastreo de objetos potencialmente peligrosos, es decir, en posible trayectoria de colisión con la Tierra, han permitido el descubrimiento de muchos asteroides de este tipo. Pero son tantas las imágenes y vídeos del espacio obtenidos por este organismo, que se requiere la ayuda ciudadana para procesarlos. Mediante los registros que se publican en las plataformas digitales del proyecto CNEOS, los alumnos pueden analizar las imágenes y hacer propuestas de posibles asteroides activos que serán posteriormente aprobados por la NASA.

El estudio de los asteroides activos es un campo de investigación en constante evolución. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se realizan más observaciones, es probable que se descubran más asteroides activos. Según datos de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, un 82% de los asteroides de entre 100 y 300 metros de diámetro todavía no se conocen; para los comprendidos entre 30 a 100 metros de diámetro, el porcentaje es mayor.

Estos descubrimientos no sólo ampliarán el conocimiento del sistema solar y de sus orígenes, sino que también ayudará a responder preguntas clave aún no resueltas como cuánta agua llegó a la Tierra después de su formación y de dónde vino esa agua. Por otro lado, en un escenario más catastrófico, el riesgo de colisión podría tener implicaciones importantes para la defensa planetaria.