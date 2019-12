El algecireño Álvaro Morte, El Profesor de 'La casa del papel', ficha por Amazon

El algecireño Álvaro Morte prosigue con su carrera fulgurante como actor y, tras su inolvidable interpretación de El profesor en La casa de papel -emitida en Antena 3 y luego lanzada a todo el mundo por Neftlix- y después de anunciar su nuevo papel en The Head, una serie que prepara HBO Asia, ahora también se une a una superproducción estadounidense que realiza Amazon Prime Video con el nombre de The Wheel of Time (La rueda del tiempo).

"Qué ganas tenía de contársolo", escribió en el intérprete en Twitter, donde la cuenta de la serie le había dado la bienvenida "a la familia" e incluso le había identificado como el personaje de Logain Ablar.

La Rueda del tiempo es una saga de novelas de fantasía escritas por el estadounidense James Oliver Rigney Jr. bajo su seudónimo de Robert Jordan. Originalmente planificada como una saga de seis libros, finalmente abarcó catorce volúmenes, además de una precuela y un libro complementario.

El protagonista de El embarcadero (una serie original de Movistar+) se suma al elenco encabezado por Rosamund Pike. Hammad Animashaun (Black Mirror), Alexandre Willaume (Tomb Raider) y Johann Myers también están en el reparto, según informa Deadline.

Las últimas incorporaciones que se habían dado a conocer eran la de los actores que darán vida a los cinco jóvenes protagonistas de las novelas. Así, el papel principal, el de Rand Al’Thor, recayó sobre Josha Stradowski, Marcus Rutherford interpretará a Perrin Aybara, Zoë Robins será Nynaeve, Barney Harris encarnará a Mat Cauthon y Madeleine Madden se pondrá en la piel de Egwene Al’Vere.

La rueda del tiempo sigue el peligroso viaje de Moiraine (Pike), miembro de una poderosa organización-fotaleza de mujeres llamada Aes Sedai que parecen dominar por su capacidad de contactar con el Poder Único que se obtiene de la Fuente Verdadera, que hace girar la vital Rueda del Tiempo. La Época de la locura ha llegado por la contaminación de una parte de la fuente dejando un mundo arruinado y desorganizado en su forma de vida. Pike actúa junto a un grupo de cinco jóvenes entre los que se encuentra la reencarnación de una entidad sobrenatural que podría o bien salvar a la humanidad, o bien destruirla.

La rueda del tiempo es una producción de Sony junto a Red Eagle Entertainment y Radar Pictures y escrita y producida por Rafe Judkins (Hemlock Grove, Agents of S.H.I.E.L.D). La viuda de Jordan, Harret McDougal participa como productora consultora junto a los productores ejecutivos Rick Selvage (Winter Dragon), Larry Mondragon (Day Zero), Ted Field (Jumanji), Mike Weber (Riddick) y Darren Lemke (Pesadillas).

La realizadora y directora de fotografía Uta Briesewitz (que forma parte del plantel de directores de la tercera temporada de Stranger Things) se encargará de filmar los dos primeros episodios.