Algeciras, premiada por su compromiso contra la violencia de género en las fiestas locales

Algeciras ha sido distinguida por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias en el marco de la iniciativa Municipios contra el maltrato, que reconoce a los ayuntamientos españoles por su labor de prevención y sensibilización frente a la violencia de género en fiestas y eventos multitudinarios.

El consistorio algecireño ha recibido una mención especial junto a Benicàssim, El Toboso y Valverde del Camino, al haber participado durante tres ediciones consecutivas en esta campaña nacional. En el caso de Algeciras, la Feria Real ha incorporado Puntos Violeta y diferentes acciones de divulgación sobre igualdad para garantizar un espacio seguro y libre de agresiones.

La entrega de reconocimientos tuvo lugar en la sede de Atresmedia en Madrid, en un acto que reunió a representantes institucionales y municipales de todo el país. En total, fueron 35 los ayuntamientos distinguidos por sus proyectos, que abarcan desde la instalación de Puntos Violeta hasta la distribución de material informativo y protocolos de actuación contra las agresiones sexistas.