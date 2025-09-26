Algeciras celebra la Trafalgar Party con piratas por las calles del centro

La promoción de la Trafalgar Party, con Davy Jones, de Piratas del Caribe, en la calle Convento.

El ocio nocturno de Algeciras levanta este viernes el telón de la temporada de otoño con la celebración de la Trafalgar Party, una cita que convertirá a la céntrica calle Trafalgar en el epicentro de la diversión.

La fiesta, impulsada por los pubs Sixties, Café Teatro, Frida Beautiful Pub y Trafalgar-3, llega como una especie de apertura de temporada, uniendo a los locales de la popular cuesta algecireña en un evento común que busca dar continuidad al ambiente festivo tras los últimos coletazos del verano.

A partir de las 22:00 horas, los asistentes han podido disfrutar de un picoteo acompañado de una cerveza gratis, cortesía de los organizadores. La iniciativa pretende consolidar la calle Trafalgar como un referente del ocio nocturno en la ciudad y dinamizar la oferta de cara al otoño.

Además, para promocionar la cita, personajes de la saga Piratas del Caribe, como el temible Davy Jones, han recorrido el centro de Algeciras durante la jornada de hoy, generando expectación y animando a vecinos y visitantes a sumarse a la fiesta.

Con esta propuesta, los locales buscan no solo ofrecer música y ambiente, sino también crear un evento temático y atractivo que convierta a la Trafalgar Party en un clásico de la agenda festiva algecireña.