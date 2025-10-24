Alexis Morante recibe en el Festival Internacional de Cine de Benalmádena el premio 'El Cine como Lenguaje de Paz'

El Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB) ha concedido el premio El Cine como Lenguaje de Paz al cineasta algecireño Alexis Morante en reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con los valores de la empatía, la convivencia y el entendimiento entre culturas.

El galardón, entregado en colaboración con la asociación Juntos por la Paz desde Benalmádena, distingue a personalidades del cine cuya obra promueve el respeto y la solidaridad. La presidenta de la entidad, Remedios Herrero, destacó que Morante “posee la capacidad de unir arte y valores universales a través de su filmografía”, que incluye títulos como El universo de Óliver, Camarón: flamenco y revolución, Sanz: lo que fui es lo que soy o Héroes: silencio y rock & roll.

Durante la entrega, Morante calificó el reconocimiento como “un premio muy original y especial, porque no es competitivo ni a la carrera”, y añadió: “Destaca un valor fundamental para la vida como la paz, que es algo que me representa no solo en el cine, sino en mi forma de ser y de trabajar. Busco la paz y la armonía en los rodajes, alejándome del conflicto”.

El realizador algecireño estrenó en 2024 ¿Es el enemigo?, biopic sobre Miguel Gila, con el que obtuvo dos Premios Carmen del Cine Andaluz y que ha sido proyectado en el marco del FICCAB 2025. “Gila participó en la Guerra Civil, pero utilizó el humor para resaltar la absurdez del conflicto. Su mirada nos recuerda que el humor también puede ser un arma para la paz”, señaló Morante.

El cineasta aprovechó su intervención para lanzar un mensaje rotundo: “En épocas de guerra debemos defender la paz por encima de todo. Es necesario recordar estos valores positivos y universales, porque la paz es más necesaria que nunca, independientemente de las ideologías”.

El premio El Cine como Lenguaje de Paz, fundado en 2019, ha reconocido en ediciones anteriores la labor de entidades y personas comprometidas con la concordia, como Aldeas Infantiles, Ángeles Malagueños de la Noche, Bomberos para el Mundo, la Coral Ciudad de Benalmádena o Irene Villa.