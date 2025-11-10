Aepa muestra lugares emblemáticos de Algeciras a un grupo de alumnos del Erasmus internacional
La Asociación del Patrimonio Algecireño colabora con el IES Isla Verde en un recorrido por el casco histórico y el Puerto
Fotos del estado del Parque del Centenario de Algeciras
La Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño Aepa 2015 ha prestado su colaboración al IES Isla Verde para enseñar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad a un grupo de alumnos del programa Erasmus internacional.
A petición del IES Isla Verde de Algeciras, Aepa 2015, con el ánimo que le caracteriza de dar a conocer el patrimonio algecireño, ha prestado su colaboración en el programa Erasmus internacional que el mencionado centro lleva a cabo en el presente curso 2025-26. Con un grupo de 64 alumnos -35 españoles, 12 polacos, 10 italianos y 7 rumanos-, al frente del cual ha estado el profesor coordinador del programa Jesús Gutiérrez, Aepa ha trazado un itinerario con el siguiente recorrido: parque María Cristina, plaza Verboom para ver el puerto, ruinas medievales, salón de plenos del Ayuntamiento, Plaza Alta, iglesia de la Palma, mercado Ingeniero Torroja y Museo de Algeciras.
Los alumnos han recibido folletos informativos en español e inglés del mercado y en español de la capilla de la Alameda. Los miembros de Aepa 2015 agradecen el interés mostrado por el numeroso grupo de alumnos y las felicitaciones recibidas tanto del coordinador del programa como del equipo directivo del centro.
