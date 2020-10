La acusación particular pide cuatro años de cárcel para la concejal Laura Ruiz

Cuatro años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de revelación de secretos y acoso o coacciones es la petición que la acusación particular ha efectuado contra la delegada de las áreas de Educación, Pesca, Medio Ambiente y Alumbrado en el Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, por insertar presuntamente un anuncio por palabras en el que figuraba el abogado de su ex marido ofreciendo relaciones sexuales a hombres.

Así conta en el escrito de acusación a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Sur y presentado después de que, el pasado 11 de septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Algeciras, Belén Barranco, acordase la tramitación del caso como procedimiento abreviado y pidiera a las partes que elevasen sus escritos de acusación o pidieran el sobreseimiento de la causa como paso previo a la celebración de juicio oral. La Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto.

Más información La Justicia da el paso para la apertura de juicio oral contra la concejal Laura Ruiz

"Chico busca chico para sexo ocasional (masajistas en Cádiz). Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago", rezaba el citado anuncio, en el que figuraba el teléfono y correo electrónico del abogado de su ex marido. Como consecuencia y según el relato que consta en las actuaciones, la citada publicación provocó que el letrado "tuviese que soportar una gran cantidad de mensajes y llamadas solicitando sus servicios sexuales hasta el mes de Octubre de 2017".

Las diligencias se iniciaron el 15 de febrero de 2018 en virtud de una denuncia interpuesta por la víctima ante la Policía Nacional el 8 de noviembre del año anterior por la existencia de un presunto delito de revelación de secretos

La investigación llevada a cabo por los agentes especializados en delitos informáticos condujo hasta una dirección IP -número que identifica de forma inequívoca la conexión de una computadora, tableta o teléfono inteligente- utilizada de forma habitual por Laura Ruiz y que fue empleada para poner el anuncio en cuestión. La relación nada amistosa entre la concejal y su ex pareja llevó a la Policía a determinar que era ella quien estaba detrás de la publicación.