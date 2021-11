Algeciras recupera este sábado las actividades de Tosantos aplazadas por la lluvia

Algeciras recupera este sábado 6 noviembre las actividades de Tosantos, que estaban previstas para el domingo 31 de octubre pero fueron suspendidas ante la previsión de mal tiempo.

A partir de las 18:00 está previsto un pasacalles que partirá de la Plaza de Andalucía y recorrerá Blas Infante, Sevilla, San Antonio, la calle Ancha, Plaza Alta, Radio Algeciras y Rafael de Muro hasta llegar al mercado Ingeniero Torroja.

Allí estarán abiertos los clásicos puestos con caramelos y frutos secos que hacen las delicias no solo de los más pequeños y se instalará un photocall en el anillo central del mercado para que quien quiera pueda fotografiarse y compartir la imagen en las redes sociales.

A partir de las 20:30 se sucederán actuaciones dedicadas a los niños, entrega de premios, baile flamenco y un recital de los Hombres rana, banda tributo a El último de la fila.

Tosantos es una de las mayores tradiciones de Algeciras que cada año organizan el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja.

El delegado de Mercados, Sergio Pelayo, explicó que, si bien la celebración de Tosantos vuelve por todo lo alto, habrá ciertas restricciones, sobre todo la que afecta al aforo, para lo cual se establecerá un perímetro vallado que permita controlar el acceso a los alrededores de la plaza para evitar aglomeraciones.

El concejal relató que “en Algeciras, este mercado se instala a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la zona que hoy conocemos como calle Castelar, que era la de más fácil acceso para acercar los productos procedentes de las huertas que se ubicaban junto al Río de La Miel. Muchos de los productos que se ponían a la venta procedían de fuera de la ciudad, puesto que no se cultivaban aquí, por lo que los ciudadanos acudían en gran número atraídos por esas mercancías que no encontraban de manera habitual. Con el paso de los años, la tradición no sólo se mantuvo, sino que fue creciendo y transmitiéndose de padres a hijos, generación tras generación, y hoy en día, la visita al mercado de abastos en la tarde noche del 31 de octubre sigue siendo de obligado cumplimiento para miles de algecireños”.

En 2020, esta fiesta tuvo que ser suspendida debido a las restricciones establecidas por la pandemia del coronavirus.

El responsable de mercados aseguró que Tosantos será posible gracias a la labor de coordinación entre delegaciones municipales como Policía Local, Protección Civil, Limpieza o Alumbrado, entre otras.