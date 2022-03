El acceso principal a la playa de Getares, cortado por una avería de la red del agua y el paro de los camioneros

Una nueva avería en el colector de pluviales de la barriada de Getares y los retrasos en la llegada de materiales para realizar la obra de reparación, a causa del paro de los transportistas, han obligado al Ayuntamiento de Algeciras a cerrar de nuevo sin fecha el acceso principal a la playa de la barriada algecireña cuando quedan diez días para las vacaciones de la Semana Santa.

Hace un año, el Ayuntamiento de Algeciras renovó el colector de pluviales de Getares para acabar con las inundaciones que afectaban a la zona en la época de lluvias. Según recuerda, el teniente de alcalde delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, el 8 de febrero de 2021, la red de pluviales de la calle Playa Algetares (a la altura de la calle Hércules), colapsó en uno de sus tramos y dejó de funcionar como consecuencia de las fuertes lluvias, provocando que la red entrase en carga e inundara algunas zonas de la urbanización. Hizo que saltasen los pozos, con peligro para el tráfico y los peatones. Debido a que el colector se encontraba a más de 8 metros de profundidad, su reparación implicaría una gran inseguridad, lo que llevó a la empresa municipal a descartarla.

Tras un análisis técnico, se ejecutó un nuevo colector de pluviales de más de 50 metros, con una tubería de PVC Teja de 630 mm de diámetro a una cota hidráulica de 4,2 metros respecto a la rasante, que conecta las zonas colapsadas con la playa de Getares. Pero el problema se reprodujo en otro punto.

"El agua de lluvia salía por un punto situado en la mitad de la calle y bajaba superficialmente. Así se resolvió el problema y el agua seguía hacia abajo. Sin embargo, más tarde, al volver el agua por el lugar que debía subterráneamente, reventó en un tramo más bajo", manifiesta el teniente de alcalde.

"Teníamos previsto iniciar la obra de reparación y renovación de ese tramo el lunes 14 de marzo, pero coincidió con lluvia y hubo que aplazarlo. Actualmente no podemos iniciar la obra, debido a la huelga de transportistas, puesto que no nos sirven el material necesario. Es cierto que en los últimos días han empezado a enviarnos algunos de los fabricantes, pero otros aún no", narra.

Con todo, las últimas lluvias aceleraron el deterioro de la calzada por el el agua fluyente, lo que llevó al ingeniero municipal de tráfico ha ordenar la interrupción de paso por el viario hasta que se pueda ejecutar la obra.

Será, explica Vázquez Hueso, "una actuación compleja sobre todo de cara al tráfico, porque hay que cortar y romper la rotonda para poder llegar al colector y proceder a su reparación".