Verdemar, en contra de nuevas captaciones de agua en la Garganta del Capitán de Algeciras

Verdemar Ecologistas en Acción ha anunciado este jueves la presentación de alegaciones a una petición del Ayuntamiento de captar más de dos millones de metros cúbicos al año de la Garganta del Capitán, según los ecologistas. ha anunciado este jueves la presentación dea una petición del Ayuntamiento de Algeciras paramás de dos millones de metros cúbicos al año de la, según los ecologistas.

El expediente se encuentra en trámite de audiencia y para la remisión de los informes técnicos por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Supondría, según los ecologistas, volver a captar agua del parque natural de Los Alcornocales.

Para Verdemar, el abastecimiento humano "está garantizado" con la reutilización de las aguas residuales de la depuradora de Algeciras junto con el abastecimiento de los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque.

"Si se llevan a cabo de nuevo las captaciones en la Garganta del Capitán, la vegetación languidecerá, se produciría una catástrofe ecológica en el arroyo ya que moriría toda la vegetación de ribera comenzando por la aliseda y el resto de especies umbrófilas que crecen bajo su dosel. Se da la circunstancia de que buena parte de la flora que puebla la garganta está protegida por la Ley, con una decena de ellas incluidas en la Lista Roja de la Flora Andaluza", han apuntado los conservacionistas.

Verdemar recuerda que en este enclave cohabitan odonatos protegidos, cuyas larvas acuáticas dependen en exclusiva de la calidad de las aguas del arroyo, con tres especies (Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii y Macromia splendens) consideradas amenazadas con categoría vulnerable.

Justo debajo de las captaciones existen especies en peligro crítico de extinción como el cacho de Málaga (Squalius malacitanus) o la anguila europea (Anguilla anguilla) y el Cacho malagueño (Squalius malacitanus), agregan.

Verdemar agrega que aunque el Ayuntamiento algecireño no trasvasa el agua desde que el Tribunal Supremo desestimara su recurso de casación "no ha cumplido con la sentencia y no ha demolido el azud de la Garganta del Capitán en el parque de Los Alcornocales".