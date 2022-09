El Trienio Liberal en Algeciras: Subjefía criticada, socorro a marineros y conspiración

Con renovadas energías comenzamos una nueva temporada, siguiendo en su último tramo, la estela del Trienio Liberal...Y mientras se está a la espera de la posible llegada al 'augusto Congreso', del controvertido asunto destapado por los celadores del algecireño puerto, el subjefe del Distrito recibe en su despacho el siguiente escrito: "Alistamiento formado en este Partido para el sorteo de cinco mozos para el reemplazo del ejército y vio igualmente los oficios de los Ayuntamientos, incluyendo las exposiciones que ha dirigido Juan Rodríguez para que le se exima de dicho sorteo de quintas y se le deje continuar de soldado de la compañía de infantería de Escopeteros de Getares, donde sentó plaza voluntariamente en nueve de agosto del año próximo pasado; y teniendo presente que se publicó en esta capital el bando [...] para las quintas declaro que Juan Rodríguez no puede exonerar de contribuir con su persona al servicio de las armas haciendo parte del contingente de su pueblo; pero que habiendo presentado en dicho día a servir voluntariamente [...] en su consecuencia se acuerda se diga a su Ayuntamiento, tenga al citado Juan Rodríguez como quinto de aquel pueblo [...] y conforme a las ordenanzas servir en el cuerpo que voluntariamente eligió, con cuyo derecho pretende permanecer en la compañía de Getares".

Y así, al mismo tiempo que la caja de reclutamiento hacía feliz al escopetero Rodríguez, permitiendo siga sentando plaza en tan histórica compañía de infantería, otro asunto, más complejo llega hasta el consistorio local: "Real orden, fecha 15 de setiembre acompañando expediente remitido á instancias del la Junta Municipal de Algeciras, sobre que el Yntendente de Cádiz se abstenga de todo conocimiento judicial en punto al disfrute y aprovechamiento de las dehesas de propios por no corresponder el conocimiento de este asunto al Supremo tribunal de Justicia".

Una vez, y al parecer, aclarada la legitimidad para el conocimiento judicial en referencia a la dehesa de Propios, en otro orden asuntos tan importante como el de la sanidad, hasta la mesa del Jefe del Distrito llega la siguiente resolución de las liberales autoridades de la capital: "En vista de los escritos del Ayuntamiento [...] acompañado de los informes e instancias presentadas por Dn Antonio Vereda y Pinel y Dn José Fernández solicitando, ambos, la plaza de cirujanos titular [...] se acuerda que conforme a Reglamento de propios necesitase proveer otra plaza de cirujano, deberá hacerlo atendiendo el bien común y leyes que rigen en la materia, sin necesidad de retardos ni informes que solamente manifiestan una indecisión á propósito en las autoridades constitucionales, y si por resultas de la elección que puede hacerse hubiese reclamación de agravio, en este caso y no en otro se entenderá sobre el asunto".

Mientras la autoridades procuran eliminar los retardos en los expedientes de tan necesarios nombramientos, la lucha por el poder en nuestra ciudad, entre las más altas esfera de la clase política, llega hasta los -también- altos tribunales liberales: "Oficio del Regente de la Audiencia territorial manifestando que no puede concluir la Causa formada por Dn José Casaus, Alcalde 1º de Algeciras hasta que se le remita el expd.te que tiene pedido [...] cuyo oficio lo traslada al Sr Gefe Político para que se evacue. En su consecuencia acordó contestar á dicho Sr Gefe para que lo haga al Sr Regente de la Audiencia, que el expediente que actuó el Gefe Político del partido de Algeciras el año pasado de mil ochocientos veinte contra el Alcalde 1º Dn José Casaus, lo resolvió [...] el Exmo. Sr. Dn Cayetano Valdés, que entonces era Gefe Superior de esta provincia, con oficio de seis de Julio de este año comunicándole el acuerdo qe había hecho en vista del citado expd.te y que después por otro oficio [...]dijo no tener reparar en que dicho expediente fuese devuelto al Ayuntamiento de Algeciras que lo había pedido y que por tanto no existe en la Secretaría de la provincia, y en la del gobierno político saber donde se encuentre ó razón cierta del destino que se le haya dado".

Y así, mientras se localiza el controvertido expediente cuya "pérdida" al parecer ofrece más beneficios que inconvenientes, en sede municipal se produce el siguiente ingreso: "En esta Casa Capitular donde se haya dado preso el capitán DnPedro Rosely, comandante accidental del Regimiento Infantería de América por cierta causa Criminal que le está haciendo el Juzgado de primera instancia de esta ciudad, y necesitando persona autorizada y competente para que le represente, nombra al procurador DnAntonio Blanco, interino de número de este Juzgado". Su rango militar le aseguró un habitáculo más decente que el presidio local, cuyas instalaciones -como se ha reseñado en anteriores entregas-, fueron denunciadas por falta de higiene solicitándose, reiteradamente, un cambio de ubicación. Siguiendo en el contexto político-subversivo, se hace público: "Se ha descubierto una horrible conspiración contra el sistema que tenía ramificaciones en Algeciras. El Teniente Comandante general interino Francisco Villar, ha descubierto y escarmentará á los maquinadores".

En otro orden de asuntos comentar, que aún colea -como así se recogió en el capítulo anterior-, la crítica a la existencia de la figura de subjefe del Partido establecida en nuestra ciudad: "Al fin parece que la sub-gefía política de Algeciras se la va á llevar pateta (diablo). Tiempo era ya de que desapareciese este inútil destino creado por la gratitud del Divino y que constaba (costaba) a la nación cerca de noventa mil reales anuales. El señor que lo obtenía, justo será que devuelva á entrar en la carrera de pretendiente, pues empezar á servir con 24 mil reales ni es para una nación pobre, ni es compatible con la economía del régimen constitucional".

Pero no todas las noticias son negativas; por aquellos días llega hasta la mesa del cuestionado subjefe del Partido algecireño el siguiente escrito remitido desde la capital de la provincia dando respuesta a una justa petición previa: "En vista de oficio de fecha 26 de Noviembre último del Gefe Político del Partido de Algeciras, haciendo presente la necesidad de que sean socorridos los marineros de la Junta de Sanidad de Algeciras, proponiendo que se destine a ese objeto los 27.000 rv que el arbitrio municipal sobre el vino ha tenido de aumento en la subasta que de él se ha celebrado para el presente año, comparado con el valor que tuvo en el anterior. La Corporación provincial se ha hecho cargo de las razones que se apoya la propuesta, y conformándose con ella acordó que los expresado 27.000 rv del aumento de los arbitrios del vino se destinen a las atenciones de la Junta de Sanidad de Algeciras, y de ellos se pague a los marineros, previniéndose así el Ayuntamiento de aquella ciudad para que tenga efecto".

Por aquellos día un conocido vecino de nuestra ciudad, remite escrito al Subjefe del Distrito, en los términos que siguen: "Exposición de 26 de Noviembre último de Francisco Contilló, comandante de la milicia nacional local de Caballería de Algeciras proponiendo arbitrio para los gastos necesarios de aquel Cuerpo". Contestando el liberal destinatario: "Se remite al Ayuntamiento de Algeciras para que con devolución informe lo que se le ofrezca y parezca en el particular".

Otro asunto muy controvertido fue el de reparto de tierras, generando el citado la siguiente queja o denuncia que llegó hasta las más altas institución doceañista de la provincia: "Se da cuenta de una exposición que suscriben varios vecinos de Algeciras en queja de quererles exigir el Ayuntamiento por el reparto que les hizo de las Dehesas llamadas de las Abiertas y Algamasilla un canon superior al prevenido en los decretos que tratan de la materia, cuya instancia la ha remitido apoyándola el Sr. Gefe político de aquel partido, según su oficio de veinticinco de Octubre último, se acuerda [...] se prevenga al Ayuntamiento qe arreglándose á la ley de cuatro de Enero de mil ochocientos y trece se atenga al quinquenio señalado en ella, ó siendo imposible al de mil ochocientos trece á mil ochocientos diez y siete por dicho Gefe político en el expresado su oficio".

Y tras la resolución sobre la justa queja de los colonos de las nuevas tierras de Propios repartidas, prosigue la actividad administrativa del cuestionado despacho del subjefe de Algeciras, en el que, en no pocas ocasiones, se confunden sus administrativas competencias con las propias del municipio, tal fue el caso siguiente: "Se remite al Ayuntamiento oficio del Gefe Político de Algeciras, fecha 13 de Diciembre último relativo á la solicitud de DnJosé Ramírez sobre qe. se le conceda una posesión en la plaza baja de esta Ciudad". De regreso al siempre y necesario mantenimiento de la sanidad del Distrito, y dada la falta de medios, desde las altas instancias provinciales se autoriza al cabildo algecireño mediante oportuno oficio lo que sigue: "Sr. Vocal de la Junta Superior de Sanidad [...] el Ayuntamiento de Algeciras pide la aprobación de varios arbitrios que propone a las atenciones de la Junta Superior de Sanidad, acompañando el presupuesto de gastos mensuales que considera indispensables. El segundo del Jefe Político del Partido de Algeciras haciendo presente la imposibilidad en que se halla la Junta municipal de Sanidad de sostener sus gastos, pidiendo que las asignaciones sean de los cuarentenarios y acompaña una certificación de lo acordado por la misma Junta sobre la imposición de un arbitrio. Y el Jefe del partido pide que se aprueben los derechos sobre los Buques de aquella matrícula para atender el pago de fumigaciones y aguadas".

A punto de cumplirse el segundo año de la llegada al poder de los constitucionalistas, y para que tal liberal efemérides no quede tan solo en la típica procesión cívica portando el retrato del general Riego, se insta a los ayuntamientos para lo siguiente: "Hecha cargo de que va á cumplirse dos años del restablecimiento de la constitución y que todavía no han desempeñado los Ayuntamientos el deber que en ella se les impone de formar las ordenanzas municipales, sin embargo de haberles abierto el camino como modelo que formó y circuló al efecto, acuerda se forme una circular para que todos lo Ayuntamientos en el perentorio término de veinte días elaboren el proyecto de dichas ordenanzas para poder elevarlas en las Cortes en la próxima legislatura".

Por aquellos días de búsqueda de 'posibles' para el mantenimiento de la tan necesaria sanidad y modernización de las municipales ordenanzas al nuevo régimen constitucional, un importante correo procedente de la más alta instancia del Estado llega hasta el despacho de la calle Ancha del liberal jefe del Partido, y con un muy progresista texto expresa: "Decreto de las Cortes de diez de Diciembre sobre que no se haga novedad en el derecho del veinte por ciento á la introducción de máquinas extranjeras, y que se permita la entrada libre de los instrumentos útiles á la industria". Desgraciadamente y tras los negativos avatares políticos futuros, se llegaría casi un siglo después al mítico y triste Que inventen otros.