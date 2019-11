Qué placer, cómo somos los españoles. Cuánto disfrutamos si al vecino le toca en suerte un mal menor. No una gran tragedia, claro, pero sí un mal menor. Que permita al doliente compartir el fastidio con su interlocutor, que le mira mientras está fenomenal. Uno así, pequeñito: una multa de tráfico, una operación quirúrgica que no pase de una apendicitis (lapendi, como se le llamaba en la década de los ochenta y posteriores) o... Que te corresponda estar tooodaaa una jornada electoral en una mesa con sus urnas, sus apoderados, interventores y todos los avíos.

Nunca he escuchado más veces la socarrona expresión... "¿Qué, tatocao, no?" (¿Qué, te ha tocado, no?, para los no iniciados en el sur). El que lo dice se ríe, vota y se marcha. Tan pancho. A pasear, a comer, al fútbol... Y nosotros allí, altísima la participación en el distrito 1, sección 15 mesa U. En la Escuela Infantil Manuel Tinoco, en Algeciras. Toda la mañana Mickey Mouse sonriéndome desde una pared.

Tuvimos que hacer una parada técnica nada más comenzar, no serían ni las 9:20. Fue para que la presidenta denunciara y me reprochara mi actitud conciliadora y excesivamente vecinal con los electores: "Si vuelves a entretener a cada votante la media de cinco minutos en que le preguntas a cada uno por su familia, mascotas y recibos de comunidad, hablo con la Policía Nacional y que te mande de vuelta a tu casa".

Yo, que pensaba que aquello sería más cálido. Casi en la mesa con su pañito de crochet y su calefactor a los pies con los que me veía, conversando y compartiendo café y pastas con mis vecinos. Pero no. Nada de eso. Sí hay un dato para la esperanza: charlan los representantes de Unidas Podemos con los de Vox y no se agreden. Se hacen confidencias los del PP y el PSOE. Hay lugar para el optimismo. Puede que un día volvamos a gritar juntos los goles de nuestra selección.

A las 15:00 yo ya había contabilizado un DNI olvidado en la mesa, tres votantes que ejercieron su derecho al sufragio cargando con sus perritos -asomados estos a las ranuras y sin perder de vista las papeletas- y hasta cuatro vecinos que quisieron identificarse esgrimiendo sus tarjetas de crédito. Eso no vale, caballero/ señora. El dinero al poder.

La jornada ha sido trepidante. Uno apunta votantes y ayuda al personal, pero el resultado le es incierto. Mientras tanto... "Tatocao va, tatocao viene". Y más risas. 17:30 y sin almorzar.

No sé cómo somos campeones del mundo de baloncesto... Señor, qué cruz para atinar con las papeletas. La inmensidad de la tapa transparente de cada urna y, meterla en el lugar correcto, más que un reto. Una quimera, casi. Muchas veces no acertamos, no estamos hábiles. España es así.