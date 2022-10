Tendencias en zapatillas de hombre para este otoño-invierno

La moda cada temporada implanta sus normas. Las zapatillas no pueden faltar en cualquier armario masculino como complemento perfecto para numerosos looks y, por lo tanto, se encuentra sujeto a las tendencias de cada temporada. Y es que, con las zapatillas correctas se puede ir a cualquier evento, ya sea un look casual o sofisticado, como ya han demostrado algunos actores en la alfombra roja

Los complementos han cobrado tanta o más importancia que las prendas de ropa que marcan las tendencias. Un calzado que se ha convertido en imprescindible en el mundo de las pasarelas, tanto para ellas como para ellos, son las zapatillas deportivas, que combinan con todo tipo de looks.

En este caso, estas líneas se centran en las zapatillas hombre: informales, deportivas, casuales, discretas… existe tanta variedad en el mercado actual que cada uno puede encontrar la que mejor va con su estilo dentro de las tendencias que más triunfan. Además, es habitual tener varios pares, pues cada una de ellas se reserva para una ocasión diferente. No se usan las mismas zapatillas para salir a correr que para tomar una cerveza con amigos. Del mismo modo, para un evento que requiera un plus de elegancia, se pueden optar por unas zapatillas más discretas para que no desentonen con el conjunto.

Zapatos VAS, tienda multimarca referente en moda de zapatillas de hombre

Zapatos VAS se ha convertido en referente en cuanto a la moda en zapatillas multimarcas se refiere: VANS, New Balance, Nike, Hoff, Pepe Jeans, Converse, Ambitious, Munich, Skechers, Cetti, Lacoste… Sea cuál sea el estilo que se busque, aquí se encontrará lo que se necesita. Estos son tres imprescindibles que no deben faltar en la presente temporada.

1. Converse

Desde hace ya varias temporadas, no pueden faltar en el armario unas zapatillas Converse, sí, también en otoño invierno. Su versatilidad y variedad de tejidos y materiales hacen que se puedan llevar en cualquier época del año.

La marca Converse se ha convertido en un icono dentro de la moda urbana y deportiva. Entre sus modelos destaca un clásico, All Star Chuck Taylor, un básico que no pasa de moda y que combina a la perfección con cualquier look informal.

2. Nike

La historia de Nike se remonta a la década de los 50’s, cuando un entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, Bill Bowerman, decidió crear unas zapatillas a medida de los atletas para correr.

A partir de entonces, Nike se ha convertido en un referente dentro del mundo del deporte y de la moda. Su amplia variedad de materiales y tejidos, las últimas tecnologías, sin dejar de lado las tendencias del mercado, hacen la conjunción perfecta entre comodidad y estilo, ideales para el día a día.

3. New Balance

La primera zapatilla para correr de New Balance apareció en el mercado hace más de 100 años. La marca, con el paso de los años, no ha dejado de innovar y crear deportivas originales, con infinidad de modelos y combinaciones de colores entre los que elegir. Entra en zapatosvas.com y elige tu par favorito.

¿Quién hay detrás de Zapatos VAS?

VAS es una empresa familiar que lleva años de tradición, desde 1975, año en que se abría el primer establecimiento en Getafe. Esto quiere decir que quienes hoy día están a cargo de la empresa, se han criado en un ambiente en que los zapatos, su calidad, moda y confort, eran los protagonistas de cualquier tertulia.

Concretamente, desde el año 1991, la tercera generación está al frente del negocio, por lo que aparte de los conocimientos que han ido adquiriendo desde pequeños, llevas más de 20 años de trayectoria. Durante este periodo, han sabido adaptarse a la perfección a los numerosos cambios que ha experimentado el sector, tanto a nivel social como político, enfrentando duras crisis.

La innovación, la transformación y la cultura de la que se han empapado viajando a otros países ha hecho posible que este proyecto siga adelante, preparados para afrontar todo lo que venga. La confianza de sus clientes son el motor que les hace ser cada día mejores. Ahora, gracias a las tecnologías y la adaptación que han hecho con la venta online, pueden llegar a todo el público, sin que las limitaciones geográficas sean un impedimento.

La constante evolución de la empresa ha sido gracias al esfuerzo personal de todo el equipo humano que está detrás, a una actitud y un espíritu de superación unidos a un entusiasmo que hace que sea posible superar los momentos más duros. Y, por supuesto, gracias a los fieles clientes que siguen confiando en ellos y a los que se suman a cada día que pasa.