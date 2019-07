Soluciones económicas para llegar a fin de mes.

¿Cansad@ de no poder llegar a fin de mes con el salario neto? Afortunadamente, a día de hoy, en el terreno económico, existen muchas alternativas para salir del atolladero monetario en que muchas familias se encuentran. El problema, en el fondo, es el mismo que ha existido siempre: los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. La diferencia es que, debido a los efectos de los crisis, estos gastos no son meros caprichos y trivialidades del todo prescindibles, sino cosas imprescindibles para llevar el día a día con una mediana dignidad, desde alimentos para comer hasta ropa con la que vestirse.

Una situación que viene avalada por muchos de los informes que elabora Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, dedicada a la publicación de indicadores de alta calidad a escala europea que permiten hacer comparaciones entre países y regiones. Así, por ejemplo, en sus valoraciones sobre la presencia de la tasa de pobreza severa en cada uno de los Estados miembros, llegó a la poco gratificante conclusión de que España es el segundo país con mayor tasa de toda Europa, con un 6,9 %, una escandalosa cifra que solo supera Rumania y que prácticamente duplica el valor de la media de los países europeos (pues se sitúa en un 3,5 %). Es tan solo un dato que refleja la necesidad de encontrar, con la mayor rapidez posible, soluciones con las que resolver esta terrible situación.

Los préstamos personales online

Y, entre estas medidas, figura la de solicitar préstamos personales online rápidos, que, si se saben gestionar con la solvencia adecuada y se logra cumplir cada uno de los requisitos contractualmente exigidos, pueden ser de una inestimable ayuda para tantas personas que viven en tan precarias condiciones. Recuérdese que un préstamo personal es un contrato por el que una entidad financiera adelanta una cantidad de dinero o principal a una persona llamada prestatario, con el ineludible compromiso de, a cambio del adelanto, devolver el principal, además de abonar los intereses que hayan sido pactados y los gastos que se deriven de la operación. Los intereses son muy variados y se agrupan en la Tasa de Interés Nominal (desde el 4,95 %) y la Tasa Anual Equivalente (desde el 6,95 %).

Requisitos

Se trata de una mera enumeración de los trámites administrativos más solicitados a las personas que deciden apostar por este tipo de servicios financieros. Como puede verse, en líneas generales, no representan una exigencia excesiva para la mayoría de la población.

Ser mayor de edad (en España, conviene añadir, es de dieciocho años).

Tener un documento de identidad completamente válido (DNI, pasaporte, carnet de conducir…)

No superar la capacidad de endeudamiento máximo que se tenga.

Garantía de devolución de la deuda . Es de gran importancia, pues, en esta clase de préstamos, no se puede pedir a otra persona que se comprometa a avalar la deuda, pues ha de ser el solicitante quien deba responder con todos los ingresos, derechos y bienes, ya sean presentes o futuros.

Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

Contrato de trabajo . En ocasiones es posible te pidan una copia del contrato de trabajo. De hecho, la modalidad del mismo, temporal o indefinido, puede ser, en algunos casos, uno de los factores que se tendrán en cuenta a la hora de aprobar o denegar el préstamo.

No estar incluido en ninguna lista de morosos , como ASNEF o RAI.

No tener deudas actuales con impagos.

Enter las entidades dedicadas a la concesión de estos servicios, figuran Cetelem, Cashper… todas poseedoras de una acreditada fiabilidad, por lo que no hay motivos para preocuparse por la seguridad de los datos que se proporcionen, ni de la transparencia con que se llevará a cabo la operación. La cantidad de dinero que se vaya a prestar puede ir desde los 100 € hasta los 60000 €, con un período de pago que abarca desde tan solo 1 mes hasta los 96 meses.

Los créditos online

Similar opción a la anterior, aunque con sus propias características, es la que representa la solicitud de créditos online inmediatos. En este caso, nos estamos refiriendo a aquellos préstamos que revisten una gran urgencia y que, gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, pueden obtenerse sin salir de casa, en Internet. Los intereses y los requisitos para su obtención son muy similares a los citados arriba, en el supuesto de los préstamos personales.

Lo mismo puede decirse de las entidades que los conceden (MoneyMan, Welp…). Sin embargo, su carácter propio de préstamo urgente si puede verse reflejado en el menor importe general que se suele conceder (desde los 50 € hasta los 5000 €) y los plazos para devolver la cantidad de dinero (desde 1 día hasta 12 meses).