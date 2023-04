5 Síntomas que indican que necesitas ampliar tu formación

Inmersos en un mercado laboral que está experimentando cambios significativos debido a factores económicos y tecnológicos, la formación y la especialización se han convertido en dos de los elementos que actúan como un más que notable valor añadido en el momento de encontrar un espacio en el que desarrollar nuestra carrera profesional. Sin embargo, es habitual que cuando terminamos nuestra etapa formativa y comenzamos a trabajar, haya una clara tendencia a dar prioridad a la experiencia frente a la opción de acudir a programas formativos especializados que nos permiten cubrir todas aquellas áreas hacia las que avanza el mercado laboral.

Pese a ello, son muchas las señales que podemos tener en cuenta cuando se trata de identificar cuál es el mejor momento para ampliar nuestra formación. En este artículo hemos recogido cinco síntomas que pueden ayudarte a identificar el momento exacto en el que la decisión de optar por un programa formativo puede ser clave para tu futuro.

Las señales que indican es necesario ampliar la formación

1. Las oportunidades de crecimiento profesional están limitadas

¿Qué ocurre cuando llegamos a la máxima posición que podemos alcanzar con nuestra formación? Esta es una situación mucho más habitual de lo que en un momento puede parecer. Sin embargo, la realidad es que la solución es bastante sencilla: ampliar nuestra formación. Para la promoción interna, muchas empresas únicamente valoran candidatos que cuentan con un tipo de formación específica. Dotarnos de ella va a ser la clave para seguir creciendo y escalar hacia puestos de mayor responsabilidad y mejor remuneración.

También podemos considerar que nuestro currículum vitae ya no es lo suficientemente atractivo como para destacar entre otros candidatos y tener la posibilidad de ser elegido para ocupar un puesto determinado. En este caso, es importante completar el perfil con formación especializada. Existen cursos de formación online y presenciales que ayudan a mejorar habilidades y conocimientos. Por ejemplo, un Máster en Dirección y Administración de Empresas es uno de los recursos formativos más interesantes y valiosos que, además, supone un excelente aval ante la presentación de una candidatura o entrevista de trabajo.

2. Dificultades para cumplir con las expectativas de la empresa

Es importante comprender lo que una empresa puede demandar y lo que está fuera de nuestras responsabilidades. A efectos de superar dichas limitaciones, es posible ampliar conocimientos para ser empleados con perfiles más valiosos y no sentirnos estancados profesionalmente. Adquiriendo nuevas competencias, también aumentan de forma sustancial las posibilidades de ascender en una empresa o de encontrar un puesto de trabajo de más categoría y proyección profesional.

Si deseamos mejorar la formación para aliviar o reducir este síntoma, podemos revisar las diferentes ofertas de empleo en un sector determinado e investigar los requisitos, herramientas y habilidades que se demandan para así, trazar un plan para fortalecer las competencias necesarias. Por otro lado, también conviene revisar las opciones de políticas de formación que tiene la empresa, tanto internas como externas, puesto que llegado el momento, pueden significar una excelente oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo en línea con las necesidades de la organización.

3. Deseos de especialización en un área específica de un sector

Es común encontrar profesionales en los primeros años de su carrera con escasa experiencia y especialización. Por lo tanto, orientar una carrera hacia un área específica en un sector concreto puede abrir muchas oportunidades profesionales. Los reclutadores valoran cada vez más la especialización en un área en lugar de tener conocimientos generales, sobre todo. Es decir, hoy en día ser un experto en un tema específico es muy valorado en el mercado laboral.

Pero, también es cierto que además de ser un experto, es necesario estar capacitado para aportar conocimientos sobre diversos temas. Esto también tiene la ventaja de facilitar encontrar trabajo en un número mayorde empresas o ser los candidatos perfectos para un puesto de trabajo. En definitiva, es el resultado de estar perfectamente adaptado a las demandas del mercado laboral.

4. Necesidad de reorientar la carrera para adaptarse a los avances y cambios actuales

Es importante conocer los diferentes tipos de formación profesional que existen para seguir creciendo. Esto es especialmente relevante cuando el sector en el que se trabaja está evolucionando rápidamente gracias a las nuevas tecnologías. El reciclaje profesional puede ser una forma efectiva de reorientar una carrera y adaptarse a las nuevas circunstancias del ecosistema empresarial.

La aparición de nuevas herramientas o tecnologías, como está sucediendo con la Inteligencia Artificial en la actualidad, es una oportunidad para aquellos profesionales que desean gestionar equipos o proyectos. Saber utilizar todos estos recursos se convierte en factor fundamental para proporcionar un valor añadido a nuestro perfil profesional.

5. Insatisfacción laboral

Una señal evidente de que ha llegado el momento de iniciar un nuevo itinerario que permita ampliar o cambiar la formación es cuando dejamos de sentirnos satisfechos en el trabajo o percibimos el desarrollo de funciones en un puesto actual con elevados niveles de incomodidad y desmotivación. Si no nos gusta nuestro trabajo, nos sentimos quemados o creemos que el sector no es el adecuado para nosotros, podemos pensar en optar por algún programa de formación mientras trabajamos en algo que realmente nos apasione. Combinar estudios y trabajo no resulta fácil, pero ayuda a sentirnos más satisfechos y realizados si se trata, por ejemplo, de un trabajo a largo plazo y con mejores posibilidades de crecimiento en la carrera.

¿Qué estudiar para adaptarse al mercado laboral?

Como hemos podido comprobar, hay síntomas inequívocos que pueden ayudarnos a detectar cuándo es el mejor momento para hacer un giro y pensar en mejorar nuestro perfil profesional. En este contexto, existe una serie de motivos para estudiar un MBA (Master en Administración y Dirección de Empresas) que nos van a ayudar a mitigar los síntomas anteriormente mencionados y mejorar nuestra preparación y, por ende, nuestro perfil profesional. Los Masters MBA proporcionan una formación completa en el ámbito de gestión empresarial y desarrollo de habilidades de liderazgo esenciales para avanzar laboralmente y acceder a puestos de mayor responsabilidad. Además de lo anterior, un MBA permite construir una red de contactos profesionales de especial valor y genera oportunidades de empleo en diversos sectores.

Y, ¿Dónde es posible estudiar un MBA? En España son muchas las Universidades y Escuelas de Negocios que ofrecen en su oferta educativa un programa MBA. Sin embargo, vale la pena recordar que los mejores masters MBA se imparten en Escuelas de Negocios con sede en Madrid.

Estudiar un MBA en Madrid ofrece una experiencia internacional y multicultural en un entorno empresarial dinámico y cosmopolita. Madrid es un centro neurálgico de negocios en Europa y cuenta con una amplia variedad de programas MBA de prestigio, ofreciendo además la oportunidad de impulsar el networking y acceso a empresas líderes en diferentes sectores.

Sin lugar a duda, decantarse por estudiar uno de los programas considerados como el mejor MBA en Madrid según diversos rankings como publica PortalMBA, nos garantiza acceder a una experiencia altamente enriquecedora y a una formación sólida en temas de gestión empresarial y de gran beneficio para el desempeño laboral en diferentes ámbitos. De hecho, cada vez hay más empresas y profesionales que buscan trabajadores con conocimientos globales sobre dirección de empresas, ya que les permite desempeñar múltiples roles en las áreas funcionales del negocio.

Esta tendencia creciente en el mercado laboral actual se ha observado en diversas empresas y sectores. Cada vez se valora más la versatilidad y la capacidad de los trabajadores para adaptarse a diferentes situaciones para desempeñar distintos roles en la empresa, aunque tengan inclinación por un área principal de especialidad. Esto se debe en gran parte a la necesidad de las empresas de ser más flexibles y tener la capacidad y condiciones para adaptarse a un entorno en constante evolución.