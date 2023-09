El Servicio de Urología de los hospitales de Algeciras y Jerez publica sus técnicas contra el cáncer de riñón

El Servicio de Urología de los hospitales universitarios Punta de Europa de Algeciras y Jerez de la Frontera, que constituyen una Unidad de Intercentros en esta especialidad, han publicado en la prestigiosa revista científica European Radiology, una de las que tienen mayor factor de impacto en su categoría, su experiencia en el tratamiento del cáncer de riñón con novedosas técnicas no quirúrgicas mínimamente invasivas.

El trabajo, en el que también participa el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, cuenta como primer firmante con el especialista José Pablo Pedraza, Jefe de Sección de Urología de la Unidad Intercentros Jerez-Punta de Europa, aunque ha contado con la participación activa de especialistas de ambos centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La unión de los dos servicios de Urología en la provincia ha permitido aumentar el número de pacientes disponibles para el análisis de dos técnicas en el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo de tumores renales de pequeño tamaño. De un lado, la ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que se aplica en pacientes seleccionados que no pueden recibir cirugía, donde se destruyen las células tumorales mediante calor generado por la corriente introducida con una aguja a través de la piel hasta el tumor; y de otro, la nefrectomía parcial laparoscópica, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que consiste en la extirpación del tumor con un margen de seguridad.

El estudio, en el que se han incluido más de 300 pacientes, tratados entre los años 2015 y 2021 en estos dos hospitales, ha concluido que las dos técnicas son igualmente válidas para el tratamiento del cáncer renal en estadios precoces, con similares tasas de supervivencia y mínimas tasas de recaída; sin embargo, la ablación por radiofrecuencia, permite menor estancia hospitalaria y menor índice de complicaciones.

Antes de la publicación en esta prestigiosa revista, el trabajo objeto de este estudio obtuvo el primer premio a los trabajos en cáncer de riñón, presentado en el marco de la Reunión Nacional del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología.

Investigación en la Unidad Jerez-Punta de Europa

La Unidad de Urología Intercentros Jerez-Punta de Europa está a la vanguardia en la investigación en cáncer urológico a nivel mundial, gracias a un equipo conformado por facultativos especialistas y profesionales de Enfermería, estos últimos liderados por María José Castro. Además, se cuenta con la colaboración de otros especialistas del centro, como patólogos, radiólogos, médicos nucleares y oncólogos radioterápicos.

El jefe de la Unidad Intercentros, Álvaro Juárez, es además autor firmante de trabajos internacionales de investigación en este tipo de cánceres en las prestigiosas revistas científicas The New England Journal of Medicine, The Lancet Oncology y The Journal of Clinical Oncology.

La implicación en la investigación internacional en cáncer urológico de la Unidad de Urología Intercentros Jerez-Punta de Europa, hace que, no sólo la población que atiende este servicio, sino la de toda la provincia y de otras partes de Andalucía, puedan acceder y beneficiarse de los últimos tratamientos en esta especialidad.