Sentirnos seguros gracias a la tecnología

Entrar en casa, caminar por la calle o trabajar con la sensación de que no estamos seguros es algo que no le gusta a nadie. Desde siempre, una de las cosas que hemos buscado los seres humanos es sentirnos lo más seguros posible allá donde estemos. Algo que no ha cambiado con la tecnología, sino que se ha ido ampliando a medida que el mundo real y el virtual se han convertido en uno solo. Afortunadamente, contamos con avances que nos ayudan a sentir un mayor grado de seguridad.

Cámaras de vigilancia

El uso de una cámara de seguridad no es nuevo. Desde hace mucho tiempo podemos encontrar estos dispositivos de vigilancia custodiando edificios oficiales, empresas e incluso calles concurridas. Lo que sí resulta una novedad es que la video vigilancia no se limita solo al exterior, ni a entornos de este tipo. Cada vez es más habitual tener una cámara de vigilancia en el hogar. Así podemos saber si alguien entra en casa o comprobar que todo está en orden mientras estamos fuera.

Además, el tamaño de estas cámaras es cada vez más pequeño, lo que permite tenerlas puestas sin que nadie se dé cuenta. Las mini camaras de vigilancia pasan desapercibidas y se pueden controlar los movimientos de cualquiera que esté en la zona. Se usan cada vez más en habitaciones infantiles para asegurarse de que todo está en orden. También es útil una cámara de vigilancia cuando se tiene servicio doméstico. Las imágenes permiten estar más tranquilos y sentirse más seguros.

Redes de comunicación e Internet

La red de redes ha transformado tanto nuestras vidas que no podemos vivir sin estar conectados. Disponer de Internet se ha convertido en esencial para trabajar, comunicarnos e incluso divertirnos. Por eso no es extraño encontrar redes inalámbricas en cualquier sitio.

En cuanto a la seguridad, estas redes están en el candelero porque hay quien se dedica a tratar de explotar vulnerabilidades y conectarse sin permiso, sobre todo para no tener que pagar por la conexión. Hay algoritmos y sistemas que permiten hacerlo, aunque también sirven para asegurarse de que tenemos una red segura. O para recuperar una contraseña olvidada, como las contraseñas WiFi de Orange, lo cual no siempre es fácil porque la compañías trabajan para que solo quienes las tienen puedan acceder. Como consejo, se recomienda no dejar nunca la contraseña de fábrica, sino cambiarla por otra que sea difícil de adivinar.

Monitorización gracias al IoT

El llamado Internet de las cosas también se está empezando a aplicar en la seguridad. Por un lado, para permitir o no el acceso a determinadas zonas. Hay oficinas, laboratorios e incluso hoteles en los que para entrar hace falta llevar puesta una pulsera o algún dispositivo conectado. En ellos se encuentra la información necesaria para determinar por dónde podemos estar y qué zonas están restringidas. Incluso sirven para saber en todo momento dónde está quien lleva el dispositivo.

También se están usando para tener mayor seguridad en otros campos, como el de la salud. Algunas pulseras inteligentes y chips de radiofrecuencia se colocan a pacientes que tienen que controlar su tensión o determinados niveles. En caso de que algo no vaya bien, el dispositivo alerta a quien sea pertinente para que tome las medidas oportunas. Así podemos sentirnos más seguros, tanto si somos nosotros quienes están monitorizados como si es algún familiar que lo necesita.

¿Vivimos más seguros?

Con estos ejemplos quedan demostradas varias cosas. Por una parte, que la tecnología forma parte de nuestra vida cada vez más. También que a pesar de todo, seguimos necesitando lo mismo de siempre, entre lo que destaca sentirnos seguros. La pregunta que se hacen algunos es si en realidad vivimos más seguros gracias a los avances que surgen, o si junto a ellos también aparecen nuevas preocupaciones al respecto. Un tema que da para un largo debate, ya que las opiniones son bastante variadas.