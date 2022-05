La Semana de Teatro de Barrio Vivo llega a su fin con más de 500 espectadores en cuatro días

La Semana de Teatro de Barrio Vivo se ha clausurado con un gran éxito de acogida por parte de los algo más de 500 espectadores asistentes durante los cuatro días de representaciones en Algeciras.

“Sentimos satisfacción por el excelente trabajo realizado por parte de los integrantes de los diferentes grupos de teatro participantes y por la respuesta del público. Me siento enormemente orgulloso por el resultado del esfuerzo llevado a cabo por actores y actrices, así como por las directoras que lo han hecho posible”, ha manifestado Miguel Alberto Díaz, presidente de la coordinadora contra la droga Barrio Vivo.

La última jornada, la del viernes, se abrió con la intervención de la Escuela de Música de la Piñera de la ONG, dirigida por Domingo Gutiérrez, y contó con la asistencia de Paula Conesa, concejal delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras.

La responsable municipal destacó la fluida relación entre institución y ONG y defendió el apoyo y consideración por parte de la administración a la labor preventiva que realizan asociaciones como Barrio Vivo. “Qué mejor que apoyarse en profesionales que llegan adonde la administración no puede llegar. Ellos me asesoran y me pongo a su disposición cuando, como en el caso de esta Semana, la cultura es un medio para llegar a la integración social y favorecer la formación de los jóvenes”, comentó.

Conesa incidió en el trabajo en materia de prevención que lleva a cabo Barrio Vivo y, en concreto el grupo de teatro, con diecisiete años aportando cultura a través del Plan Nacional sobre Drogas. En opinión de la delegada municipal, labores de este tipo son excelentes alternativas “al riesgo que representa para los adolescentes estar todo el día en la calle, sin estudiar, sin una formación, ante el peligro de ser captados por mafias”.

Miguel Alberto Díaz agradeció el apoyo continuo del Ayuntamiento de Algeciras en actividades como la de esta Semana del Teatro, así como el trabajo llevado a cabo por Carmela Berrocal, directora del grupo de teatro de adultos de Barrio Vivo, que lleva acercando la escena desde hace 30 años a las distintas barriadas de la ciudad. También tuvo palabras de elogio a las responsables de los grupos de teatro infantil, “que han aprendido como alumnas y que ahora están enseñando a otras personas”.

Durante cuatro días, el telón del escenario de la ONCE se ha abierto para acoger el trabajo llevado a cabo por actores y actrices del Centro Alyazirat; del grupo de teatro Bohemia; el de Mujeres Invisibles; la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú; Escuela Municipal de Teatro de Castellar de la Frontera; el IES Isla Verde; y los grupos de teatro infantil y adultos de Barrio Vivo. La jornada del jueves, en la que estaba prevista la representación de Mujer sola a cargo de Camila Peñalva y dirigida por Sara Rodríguez, tuvo que suspenderse por cuestiones personales.

Inmaculada Manso, Ana Patricia Romero, Isabel Beneroso y Sara Delgado, Asunción García, Nauzesda Zumelaga, Lucía Escuín, Tatum Villalba y Carmela Berrocal fueron las encargadas de la dirección de un trabajo realizado con la ilusión y empeño de actores adultos e infantiles que, a través del teatro no profesional, aportan su grano de arena para favorecer la cultura.

La XVII Semana del Teatro, desarrollada entre los días 9 y 13 de mayo, salió a la calle, de forma excepcional, el viernes día 6, a través de distintas representaciones y 'performance' entre las que tuvieron hueco los integrantes del teatro de Apadis (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de la Bahía de Algeciras del grupo de teatro de Ambae (Asociación de Mujeres en Búsqueda Activa de Empleo), dirigidas por Lucía Escuín. Asimismo, el flamenco también tuvo su hueco de la mano de la Compañía de Baile Flamenco Duende, dirigida por la profesora y coreógrafa Mercedes Alcalá.