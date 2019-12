Denuncian el "colapso" del hospital y el Centro de Salud del centro de Algeciras

La Plataforma de Afectados y la Coordinadora Comarcal en defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar han denunciado que el pasado 24 de diciembre (día no festivo) todos los centros de salud de Algeciras estaban cerrados, exceptuando el de Algeciras Centro (antigua plaza Menéndez Tolosa) y el Hospital Punta de Europa, que se encontraban "colapsados".

"Esto ocurre en un período en el que estamos sufriendo una epidemia de gripe con 83,5 casos por cada 100,000 habitantes", matizan los colectivos que relatan que "una afectada acudió el 24 de diciembre por la mañana al Centro de Salud del Rinconcillo y al verlo cerrado, fue al Algeciras Norte (San José Artesano), encontrándose este último también cerrado. Por último acudió al centro de salud Algeciras Centro, que estaba lleno". "Tuvo que irse a un médico privado porque tenía bronquitis y no podía esperar una cola de 3 horas", continúan.

"A esto le sumamos que los demás días de todo el mes de diciembre, en los Centros de Salud de Algeciras no hay citas disponibles ni por teléfono ni por internet y la aplicación de Salud Responde no funciona", critican.

Las plataformas entienden que así se obliga a los enfermos a desplazarse al centro de Salud correspondiente a las 8:00 "a esperar una cola de unas 30 personas para pedir cita para ese mismo día para su médico de cabecera. No les dejan en algunos ambulatorios pedir cita con antelación".

"Otra afectada con fractura de tibia, que va con muletas y con un yeso, tiene que ir a la apertura del ambulatorio Algeciras Norte a esperar una larga cola de pie y rezando para que cuando le toque su turno no tenga ya su médico el cupo del día cubierto. Porque si es así, al día siguiente tiene que volver, como ya le ha sucedido", narran.

"Vivimos una situación de auténtico colapso, en la que los responsables de la Consejería de Salud no toman las medidas oportunas para atender a los ciudadanos. Algeciras tiene 130.000 habitantes y necesitamos que nos atiendan, por nuestra salud y por la de todos. No vamos a tolerar que sigan estas prácticas de abandono de los enfermos por no cubrir las bajas y las vacaciones de los profesionales sanitarios", concluyen.