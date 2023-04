La Resurrección y la Levantá

La semana santa de Algeciras completa su ciclo este año, como siempre, con la celebración de la Resurrección de Jesús. Es el acto final de la Pasión. No se sabe mucho de lo que pasó en la vida de Jesús de Nazaret antes de que a los treinta años se echara a la calle adoptando una actitud revolucionaria.

En una sociedad teocrática, que en gran parte lo sigue siendo, proclamaría algo tan actual, pero tan inesperado entonces, como lo fue el “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:21). Hay a mi entender una buena dosis de trascendencia en esa frase; tanto es así que me atrevo a decir que envuelve un encargo, el de una actualización permanente que no se encontraría, por mucho que nos empeñáramos en buscarlo, en las otras dos grandes religiones monoteístas; judíos y musulmanes no lo tienen tan claro, ni mucho menos. De hecho, la fortaleza de la teocracia en las sociedades judaicas y musulmanas es evidente en nuestros días y muy difícilmente podríamos atisbar un debilitamiento político de esta tendencia. El empeño en democratizar las sociedades teocráticas que tienen los países occidentales es un empeño estéril; sería cuestionar el dogma. La práctica religiosa es compatible con la democracia cuando ni ésta interviene en aquella ni aquella en ésta.

El episodio de la Resurrección de Jesús es fundamental para entender el significado de la Pasión. Sin aquel suceso, el enfrentamiento de Jesús con los poderes fácticos de la provincia romana de Judea no sería mucho más que un hecho anecdótico. Con ser una salvajada, la crucifixión era el modo de proceder con quienes se manifestaban contra las creencias religiosas de la sociedad judía; como lo era lapidar a una mujer sorprendida en adulterio. Poncio Pilatos era un funcionario público del Imperio Romano, gobernador de una provincia de complicada administración por su especial idiosincrasia; el monoteísmo de la mayoría judía frente al paganismo de Roma y la convivencia de varias etnias que había sido hasta no hacía mucho una especie de reino cliente y cuya romanización nunca se consiguió. La crucifixión era un castigo judío no romano. La relevancia de Pilatos se ciñe a su actuación en la condena de Jesús al que parece considerar no culpable y entrega, eludiendo su responsabilidad, a sus acusadores. Pilatos no quiere complicarse la vida y cede a las presiones sociales. Pero es tan importante y significativo lo que hace, que su nombre es el único de un “seglar” que aparece en las oraciones del cristianismo constituyéndose en referencia en el culto y en los actos institucionales de la iglesia. Ni él mismo habría soñado alcanzar tan larga y sonora inmortalidad.

La Levantá y don Cristóbal

En Algeciras, en los últimos años que precedieron al nuevo y actual siglo, después de los fecundos ochenta, decisivos para la espectacular inserción social de la semana santa, el programa de cuaresma de la Tertulia Cofrade La Levantá comprendió dos actos en los que, por invitación de su presidente, Manuel García Campillo, estuve implicado.

El primero supuso la repetición del pregón que pronuncié en 1985, presentado, como lo fue aquel, por el cronista oficial más cercano y longevo como tal de nuestra historia, Cristóbal Delgado Gómez, que lo sería desde su nombramiento en 1962, siendo alcalde Rafael López Correa, hasta su fallecimiento en 2006. En el desfile procesional de 1985, el entonces capataz de la Virgen, el inolvidable Manolo Fernández, me cedió el llamador o martillo para que dirigiera la primera levantá del paso de la Virgen de la Esperanza, al que durante tantos años seguí cuando fui, en mi infancia y adolescencia, cofrade de la Cofradía de la querida capilla de San Isidro en la que hacíamos los ejercicios espirituales los del Instituto de mis tiempos con el padre Miguelito. Manolo fue también un personaje clave en la creación y consolidación de la caseta de feria Los Especiales. Su recuerdo me sugiere el pensamiento de que la buena gente que emprende y trabaja por la sociedad a la que pertenece aparece en todas las iniciativas dedicando tiempo y medios a la mejora de la convivencia y el bienestar de los colectivos sociales.

Cristóbal Delgado nació en la Plaza Baja –su nombre original− en 1926, en vísperas de Nochebuena. Luego esa plaza pasaría a ser de Nuestra Señora de la Palma. Bueno está que así haya sido, pero en el habla popular resiste, a pesar de los embates, la denominación primitiva, la del diseño urbanístico de Verboom. Plaza Alta y Plaza Baja eran los asentamientos naturales de la ciudad. Del uno al otro, la calle Real y en torno a ellos, la zona residencial y la comercial, respectivamente.

Don Cristóbal, como siempre le conocimos, vio su primera luz en la casa donde la actual farmacia, hoy número 9 de la plaza. Estudió música y se interesó por todo desde su infancia. Su incorporación al Ayuntamiento se produjo en los primeros años cincuenta, de la mano del gran alcalde Ángel Silva Cernuda, como escribiente, una especie de administrativo con capacidad de expresión y transcripción de lo hablado. No fue hombre de calle, lo que seguramente limitó considerablemente su conocimiento de detalles imposibles de captar desde una mesa de trabajo. No frecuentaba bares y si bien asistía a todo tipo de convocatorias en las que se le requería, no era persona aficionada a alternar más allá de lo inevitable.

En la Algeciras de entonces, no frecuentar bares era perderse mucho de la sustancia de lo que ocurría y, lo que es peor, tener pocas ocasiones de practicar la distancia corta con la espontaneidad extraordinaria e ingeniosa de gente rebosante de chispa y de duende. Pero don Cristóbal compensaba en gran parte sus ausencias, debidas a su forma de ser, con mucho trabajo y curiosidad, cualidades que mantuvo vigorosas hasta su fallecimiento. A él se le debe la difusión de muchos detalles sobre la historia y el paisaje urbano de Algeciras. Su Algeciras, pasado y presente de la ciudad de la bella bahía, publicado en 1969 y reeditado en cuatro ediciones más, es un clásico de referencia.

Esteban y Carlos Varela, y el proceso de Jesús

El segundo de los actos en los que estuve implicado en los primeros programados por La Levantá, fue en la celebración de una conferencia magistral a cargo de un compañero que colaboró conmigo en la dirección de lo que acabaría siendo una de las primeras universidades privadas que iniciaron su andadura en España. El Colegio Europeo de Estudios Superiores (CEES) fue una iniciativa empresarial que culminó en pocos años en la Universidad Europea de Madrid. En la delicada tarea de formar el equipo directivo de la nueva institución universitaria, unos colegas me recomendaron a un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Esteban Varela Mateos, que en su juventud había ejercido de maestro en algunos pueblos de Castilla, próximos al suyo, Casasola de Arión, en el límite de la provincia de Valladolid con Zamora, a veinte minutos de Toro. Era un especialista en Derecho Romano cuya experiencia docente y conocimientos me resultaban a la medida de lo que necesitaba. Trabajamos juntos durante unos años y forjamos una amistad entrañable. Un día, de acuerdo con García Campillo, le propuse que viniera a Algeciras a hablarnos del proceso de Jesús. Fue de lo más apropiado poder contar con un aula del recién recuperado edificio del Hospital Militar de la calle Convento en el que se ubicaba la sección delegada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Lo sucedido había que situarlo en su momento y Esteban se detuvo en analizar el tipo de sociedad, el contexto social y las relaciones de poder que existían en Judea. La condena era inevitable dados los testimonios, la actitud y la significación de los acusadores. Pilatos no vería la gravedad de unos hechos que, sin embargo, para los judíos suponían el cuestionamiento de sus principios y de sus creencias religiosas; por eso optó por inhibirse y dejar en manos de los acusadores lo que no sería sino un verdadero linchamiento. Era lo prudente, lo que facilitaba la convivencia entre los dominadores romanos y los dominados judíos. Al fin y al cabo, Jesús era judío y estaba siendo juzgado por los suyos. No hay nada en todo ello que no se repita hasta la saciedad en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Escena y actores, renuncias, inhibiciones, injusticias, traiciones, crueldades y cualquiera que sea la miseria que se nos ocurra, la encontraremos en algún momento de la Pasión y doquiera que sea el lugar donde miremos y el momento en que lo hagamos.

El profesor Varela había venido conmigo a Algeciras en varias ocasiones y le hizo ilusión hacerlo abordando la tarea de estudiar y explicar los pormenores jurídicos del proceso que terminó con la condena de Jesús. Ninguno de los dos -Esteban o yo- habríamos podido imaginar entonces que -sin que ninguno de los dos hubiera contribuido a ello- otro profesor Varela, Carlos Varela Gil, especialista como aquel en Derecho Romano e hijo suyo, sería con el tiempo el director de la sede en Algeciras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. Carlos me presentaría no hace mucho en una conferencia que di en el Aula de Mayores de la UCA. Me causó mucha emoción que así fuera y que dijera que fue debido a mí cuando en su casa, siendo un joven estudiante, oyó hablar por primera vez de Algeciras, la ciudad que ahora le acoge como suya. Esteban fue un gran hombre, un gran científico y un gran universitario. Mi amistad con él, curtida a lo largo de más de tres décadas en el trabajo y en incontables ocasiones de ocio, visitando nuestros lugares: la Castilla vieja desde la que se construyó España y la Andalucía entre dos aguas desde la que se empezó a irradiar el aroma primigenio de la cultura occidental. Mucho de Esteban se ha quedado entre nosotros, para nuestro bien y el de los que van a ser artífices del futuro de nuestra tierra.

Y el primer pregón se hizo

El quinto día de agosto de 1936 quedaban algunos resquicios y todos los ecos de la guerra que siguió al golpe de Estado materializado poco más de dos semanas antes. Como escribe José Manuel Algarbani (Almoraima nº 54 y Europa Sur, 18.07.2022): “En el Campo de Gibraltar apenas existieron hechos bélicos en el contexto de la Guerra Civil española. A pesar de constituir un lugar de preferencia estratégica por los militares sublevados y por el gobierno republicano, no hubo acciones o enfrentamientos armados”.

No obstante, fue aquí donde desembarcaron las fuerzas sublevadas, transportadas por el llamado Convoy de la Victoria, que se acompañaba de una imagen de la Virgen de África, y fueron estos lugares el objetivo a batir por el poderoso acorazado Jaime I que, manteniéndose en el sector de la Armada leal a la República, bombardeó todo lo que se puso a su alcance a lo largo de la costa, desde estos pagos hasta más allá de Málaga. En Algeciras, el día 7, destruyó lo que pudo en el puerto y la Marina. Todavía en los años cuarenta y cincuenta se podían ver los efectos del bombardeo en algún edifico de la calle Real y de otros lugares próximos a la plaza. Un proyectil que no llegó a explotar se alojó en el patio de la casa colindante con la farmacia Hernández Sansalvador –una de las más bellas de Occidente−, en la calle Larga o, si gusta, Cristóbal Colón.

Ese día 5, el recién nombrado gobernador civil de Cádiz −ya en zona nacional− Ramón de Carranza designó para la Alcaldía de Algeciras a José Sotomayor Patiño, de una notable familia algecireña (tal vez emparentada con el prohombre boliviano Simón Iturri Patiño, magnate del estaño, cuyos sucesores promovieron la urbanización Sotogrande) a la que en lo sucesivo pertenecerían algunos de nuestros más ilustres paisanos que convergieron con los Alberich en una saga gloriosa. Atrás, en el espacio de un año, 1936, tres alcaldes seguidos del Frente Popular habían puesto en evidencia su incapacidad para el cargo. Habría que esperar todavía casi una década para que el gran orador, dramaturgo, periodista y poeta gaditano don José María Pemán y Pemartín pronunciara, en 1945, el primer pregón de la historia de la semana santa de Algeciras.