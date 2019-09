La plazoleta San Isidro de Algeciras se transformó este viernes en un abrazo cálido y lleno de humor y poesía al músico local Antonio Romera 'Chipi', líder del grupo La Canalla y que acaba de componer canciones para artistas de la talla de Pasión Vega o Jorge Drexler. A Chipi se dedicó el XXIII Recital Poético de la coalición Izquierda Unida, que cada final de verano marca simbólicamente el arranque del curso político en la ciudad.

A Chipi, de inabarcable y constante sentido del humor, no le hacía gracia en principio ser protagonista de este acto: "No me gustaba la idea porque los homenajes hacen que me ruborice".

Luego lo pensó mejor: "Me dije... Si yo siempre he ido y esto al final es que buscan a alguien que sea la excusa para hacer el recital poético... ¿Por qué no voy a ir entonces? Me gusta ser la excusa", admitió divertido.

Chipi tiene ya tres discos propios en el mercado. Él y La Canalla, su inseparable grupo.

La parlamentaria andaluza de IU y exconcejala Inmaculada Nieto justificó por qué el músico fue el personaje del recital de este año: “Elegimos a Chipi por moverse en el círculo de gente buena, creativa, que se preocupa por los demás. Por ser como es”. Nieto no cerró su intervención sin darle al acto su dosis de crítica política: "Cada vez tenemos que sumar más porque Algeciras está manga por hombro también en lo cultural".

A Nieto la escucharon en la apertura del acto más de 150 personas entre las que se encontraban el exDefensor del Pueblo José Chamizo o el periodista y escritor Juan José Téllez. El coordinador general de IU, Toni Valero, excusó su ausencia por las negociaciones que siguen en Madrid. Luego comenzaron los versos de todos los anunciados en cartel. Los primeros, Tito Muñoz y Almoraima Ruiz. Tras ellos, todos los demás.