Landaluce muestra su "escepticismo" por las cuentas de Pedro Sánchez para la comarca

El alcalde de Algeciras y senador por el Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha mostrado este jueves su "escepticismo" ante la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Landaluce ha asegurado que las cuentas de 2021 en lo relativo al Campo de Gibraltar solo se habían ejecutado "en un 0,001%" hasta junio de este año "según una respuesta parlamentaria". "Por lo tanto, y a la espera de un análisis más sosegado que ofreceremos próximamente, no tenemos motivos para pensar en un cambio por parte del Gobierno", ha valorado en declaraciones a Europa Sur.

"El Plan Especial para el Campo de Gibraltar lleva varios años aprobado y no se ha ejecutado ni puesto en marcha. El Brexit ya es una realidad y no ha beneficiado en nada a la comarca. Y Pedro Sánchez lleva tres años gobernando y ninguno de sus presupuestos generales han beneficiado a la comarca. Aquí no ha llegado nada. Mucho nos tememos que la mayor parte de lo consignado ahora tampoco se ejecute", ha apuntado Landaluce.

"Dada la ejecución de las cuentas de este año hasta junio, mucho nos tememos que volverán a ser los Presupuestos que pasan de la ilusión, por recoger nuestras demandas, a la desilusión y el escepticismo", ha abundado.

Landaluce ha calificado como "un bluf" los tres años de Pedro Sánchez en la Moncloa. "Año tras año se recogen partidas que no se ejecutan", ha remachado. Y para 2022 ha subrayado que, además, "desaparece" el desdoble de la N-340 en autovía entre Algeciras y Vejer. "Y también el anunciado proyecto de las siete rotondas", ha agregado.

Al final, según Landaluce, "ese escepticismo nos debilita como territorio". "Estamos en la época de la mayor crisis mundial de los últimos tiempos. Y también en una gran crisis económica en España. Hoy, más que nunca, necesitamos que el Gobierno cumpla con el Campo de Gibraltar y que ejecute las obras que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado", ha demandado el alcalde y senador.