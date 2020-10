La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un incendio ocurrido el miércoles de la semana pasada en un locutorio de la calle Cid Campeador de la barriada de La Bajadilla, en Algeciras, según han informado fuentes policiales a Europa Sur. El juzgado encargado del caso ha decretado su ingreso en prisión, según las mismas fuentes.

El detenido accedió al establecimiento para cometer un robo y, posteriormente, provocó el fuego que calcinó el local con el presumible propósito de borrar huellas y otras pruebas que pudieran conducir a su detención.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles, cuando los bomberos de Algeciras tuvieron que acudir de madrugada para apagar el incendio declarado en este locutorio ubicado en La Bajadilla. Afortunadamente, el fuego no causó daños personales.

Después de la investigación por parte de la Policía Judicial, se pudo identificar al autor gracias a las cámaras de seguridad el establecimiento.

El propietario del local, Karim Bhabi, ha contado a Europa Sur que el establecimiento "ha quedado totalmente destrozado, como un horno" y ha añadido que no ha podido recuperar nada. Tras el incendio, no ha podido reabrir y no sabe cuándo podrá hacerlo ante el mal estado en que se encuentra el locutorio.