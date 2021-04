La Policía Local realizará una campaña de controles sobre perros potencialmente peligrosos

La Policía Local de Algeciras pondrá en marcha la próxima semana, desde el lunes 3 hasta el domingo 9 de mayo, una campaña de controles sobre los denominados perros potencialmente peligrosos (PPP), según ha informado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Este programa será desarrollado durante los tres turnos de servicio (mañana, tarde y noche) por parte de los agentes adscritos a distintas unidades de la Jefatura, tanto uniformados como de paisano, y el objetivo es comprobar que tanto la persona que porte al animal como el propio perro cuenten con toda la documentación en regla y cumplan las mínimas medidas de seguridad establecidas.

En lo que se refiere a la documentación, el propietario o acompañante del can deberá tener su identificación en vigor, junto a la licencia que le permite tener un PPP o hacerse cargo de él, en caso de los paseadores, además de disponer de un seguro de responsabilidad civil.

Por su parte, el animal debe llevar en todo momento bozal, estar sujeto por un correa no extensible de no más de un metro de longitud y no pasear por zonas de juego, parques infantiles o espacios en los que haya niños.

En Andalucía, las razas consideradas potencialmente peligrosas son Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brasileiro, Tosa inu, Akita inu y Doberman.