La Policía Local realizará una campaña de control sobre los patinetes eléctricos

La Policía Local de Algeciras realizará una campaña de control a los vehículos de movilidad personal, los conocidos patinetes eléctricos, desde el 16 al 25 de enero con el objetivo de concienciar a los usuarios sobre su conducción responsable y las graves consecuencias de incumplir las normas de circulación.

El principal objetivo es conseguir que estos vehículos circulen correctamente, respetando el límite de velocidad, las medidas de seguridad personal, así como realización de controles de alcohol y drogas. Los patinetes eléctricos no pueden circular por la acera, debiendo hacerlo siempre por la calzada o por el carril-bici, no superando nunca los 25 kilómetros por hora y siendo el uso del casco recomendable, pero no obligatorio.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha insistido en que "aunque la Ley de Tráfico sigue sin recoger el casco como elemento obligatorio para los conductores de vehículos de movilidad personal, desde el Ayuntamiento de Algeciras recomendamos su uso, ya que puede salvar la vida de sus usuarios en caso de caída fortuita o de accidente de circulación".

Muñoz ha destacado la importancia de realizar “este tipo de campañas que, aunque estén centradas en los vehículos de movilidad personal, también podrá extrapolarse a bicicletas, velando por la seguridad vial de nuestra ciudad”.