La Policía Local de Algeciras pone 37 multas por mal uso de los aparcamientos para discapacitados

La Policía Local de Algeciras ha intensificado desde hace varias semanas la campaña permanente para controlar el uso adecuado de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). La campaña busca que los integrantes de este colectivo puedan ocuparlas sin encontrar coches estacionados sin la tarjeta o con documentos falsificados. Hasta el momento se han puesto 37 multas.

Como novedad, la vigilancia de los estacionamientos se ha ampliado de los habituales puntos en las calles a las zonas de aparcamiento de los centros comerciales.

Los agentes comprueban que no se haga un uso fraudulento de las tarjetas. Para ello se constata que los documentos no estén caducados, fotocopiados, falsificados, o que en ese momento la persona con movilidad reducida no se encuentre en el vehículo, ni que el conductor vaya a recogerla. Por estos motivos se han impuesto dos de las 37 sanciones.

El Ayuntamiento también ha mejorado la señalización en algunas zonas como La Menacha, donde se han mejorado los estacionamientos para PMR junto al estadio municipal Nuevo Mirador, cambiando de lugar alguno de ellos para ganar anchura.