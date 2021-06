La Policía Local de Algeciras interpone 21 denuncias a dueños de perros en una semana

La campaña de control sobre animales de compañía que la Policía Local de Algeciras ha desarrollado durante estos días se ha saldado con 142 perros encuestados, comprobando que tanto ellos como sus propietarios cumplen con todas las normas legales, según ha informado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

De este total de controles, que ha incluido a los denominados perros potencialmente peligrosos (PPP), 21 se han saldado con denuncias por distintas infracciones.

En el caso de los PPP´s han sido interpuestas siete denuncias administrativas, de las que dos por carecer de la licencia necesaria para tener al animal; dos por no contar con el seguro obligatorio, una por pasear al perro sin correa y las dos restantes por no llevar bozal.

En lo que se que se refiere a los perros no catalogados como peligrosos, las denuncias incoadas han sido catorce, que se desglosan de la siguiente manera: seis por carecer los animales del obligatorio chip identificativo, tres por no tener la cartilla animal, uno por no llevar bozal, dos por pasear sin estar sujetos por correa y dos por no estar al día en lo que a vacunación se refiere.

Los datos de los animales controlados han sido consultados en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), a fin de comprobar que eran correctos y que estaban al corriente en lo que al suministro de vacunas se refiere.