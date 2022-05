La Policía Autonómica abre una investigación sobre el robo de rastros fósiles en los 'flysch' de Algeciras

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha abierto una investigación, a instancias del Parque Natural del Estrecho, sobre el hurto de un panel con rastros fósiles de enorme valor geológico en la costa de San García en Algeciras.

La Policía autonómica, que tiene entre sus misiones la de la "vigilancia y control de los espacios naturales protegidos", realizará indagaciones sobre el terreno para intentar encontrar a los responsables de la desaparición del estrato e incluso para determinar cómo se puede aumentar la protección de una zona en la que existen "otras estructuras de este tipo que no pueden ser vandalizadas", según palabras del director-conservador del Parque Natural del Estrecho, Jorge Serradilla.

El responsable del espacio marítimo terrestre que va desde el Cabo de Gracia (Tarifa) hasta el parque del Centenario (Algeciras) afirma que los icnofósiles (restos de la actividad de organismos labradas en la piedra durante millones de años) desaparecidos, aunque no tienen un interés arqueológico sí que poseen un gran valor geológico. No disfrutan, por tanto, de un rango de protección por parte de la Consejería de Cultura", pero sí forman parte del patrimonio geológico andaluz. Es decir, no tienen catalogación ni protección legal, "pero sí interés científico por lo que significan".

Hasta la fecha no está cuantificado el numero de estos icnofósiles que hay en el Parque Natural del Estrecho, pero sí se sabe que son "estructuras de formato amplio vinculadas a los flysch" y que contienen rastros de organismos de entre 34 y 23 millones de años que aparecen formados "por bloques se pueden partir como un puzle". "Hay muchas estructuras de este tipo en el parque, pero las más representativas se encuentran en San García", afirma el director-conservador, que no descarta la adopción de otras medidas de protección que se estudiarán en un futuro.

El robo

El hurto de este panel se conoció después de que el geólogo Francisco Torres acudiera el viernes pasado para enseñárselo a unos estudiantes y comprobara con sorpresa que habían desaparecido unos dos metros. El lunes volvió para fotografiarlo y ya se habían llevado aproximadamente seis metros cuadrados.

En concreto estaban justo debajo de los miradores rectangulares instalados cuando se adecentó el lugar con motivo de centenario de la Conferencia de Algeciras y de la creación de la Junta de Obras del Puerto.

El panel robado pertenecía al genero del Paleodictyon, cuya forma consiste en una malla formada por hexágonos, al modo de celdillas de abeja, y que supone en sí mismo un misterio para los geólogos. Lo explica el propio Paco Torres: "No se sabe a ciencia cierta qué organismo los generó ni cómo se crearon, aunque se han observado en zonas abisales es extrañísimo verlas en la costa".

El Paleodictyon podría ser un sistema de túneles donde proliferarían bacterias que servirían de alimento a un organismo bentónico (Los que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos) o una impresión creada por un organismo de la clase Xenophyophorea (organismos unicelulares gigantes presentes en gran número en los fondos abisales a gran profundidad). El caso es que nadie lo sabe.

Aparecieron en el registro marino geológico del Precámbrico/Cámbrico. El único resto de estas características en la zona, este de Algeciras, pertenecía al Oligoceno. Con una antigüedad entre 34 y 23 millones de años, por tanto.