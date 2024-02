El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprueba la subida del recibo del agua en un 5,7%

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este viernes una subida del recibo del agua de un 5’7% que no afectará a las 1.839 familias de la ciudad acogidas a medidas de protección social ni a las que consuman 167 litros al día o viertan 278 litros diarios al alcantarillado o menos.

El equipo de Gobierno del PP defiende que, en plena sequía grave, "repercutirá mínimamente en los consumidores más responsables". El PSOE asegura que es una medida que los populares "ocultaron durante la pasada campaña electoral" y que, junto al IBI y la basura, forma parte de otras a las que llama el “impuestazo Landaluce”.

El concejal y consejero delegado de la Empresa Municipal de Aguas (Emalgesa), Álvaro Márquez, explicó la pasada semana que la actualización de las tarifas de abastecimiento y alcantarillado está por debajo del 11% del IPC acumulado en los dos últimos años, sin que se haya actualizado en las tarifas, y justificó el incremento en la "extrema situación de sequía, el incremento del coste de vida, la energía y los materiales" después de que Emalgesa haya llevado a cabo distintas obras en depósitos de agua, redes, sensores y contadores para minimizar fugas.

El concejal de Emalgesa subrayó con varios ejemplos cómo afectará este incremento a cada tipo de familia en la factura, que se emite de forma trimestral. Para un consumo de 15 metros cúbicos, lo que gastan un adulto y un niño, el incremento será de 27 céntimos al mes. Para 25 metros cúbicos, la media de un piso en el que viven dos adultos y un niño, la subida será de 33 céntimos al mes. Una pareja con dos niños consume unos 35 metros cúbicos y el incremento será de 48 céntimos al mes. En una vivienda en la que residan dos adultos con dos niños, la factura subirá 76 céntimos al mes. La media es de 33 céntimos al mes, según explicó el Ayuntamiento.

Márquez recordó que respecto a 2022, se han ahorrado en Algeciras 350 millones de litros gracias a que se recortó el consumo un 4% en los hogares, un 20% en dependencias municipales y un 17% en el Puerto de Algeciras. Sin embargo, lamentó que en los comercios aumentara un 2,25%, y que en 2023 se incrementó hasta el 3,62%, por lo que anunció que se penalizarán los grandes consumos, los que sean de más de 5.500 litros al día.

En un Pleno bronco, la portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha asegurado que todo es consecuencia de la mala gestión económica del Ayuntamiento. "Lo que ustedes han traído hoy aquí es una nueva subida; oculta, como todas las demás, en elplan del impuestazo Landaluce, y un desequilibrio económico de un millón de euros del que tuvimos que enterarnos en un Consejo de Administración de Emalgesa que no se convocó en tiempo y forma, y cuya documentación se nos envió con apenas 24 horas de antelación", denunció Arrabal, quien también recordó que ésta y otras subidas de impuestos, tasas y precios públicos se están llevando a cabo sin contar con la participación ciudadana y aplicando el rodillo de una mayoría absoluta que el PP consiguió “ocultando durante la campaña de las municipales cuáles eran sus verdaderas intenciones”.

"Landaluce pasará a la historia de Algeciras como el alcalde del impuestazo, el que subió el IBI, la basura, el agua, etcétera, aunque no le guste que la oposición se lo recuerde y esté decidido a seguir mintiendo, como mintió sin pudor durante la campaña para lograr esa mayoría absoluta de la que ahora presumen cuando nos cortan la palabra", añadió la líder socialista, recordando que todo esto que ahora se denuncia lo podrán comprobar pronto los vecinos y vecinas de Algeciras en sus recibos.

"¿Por qué suben un 5,7 el recibo del agua? ¿Por qué han cogido el periodo del IPC que les ha dado la gana? ¿Por que era más alto en ese periodo y eso les permitía subirnos más el recibo?", ha preguntado también la portavoz del PSOE en otro momento del tenso debate, en el que ha reiterado que es "falso" que se vayan a pagar sólo 76 céntimos más al mes. A este respecto, ha reprochado al gobierno local su falta de "memoria económica" y ha instado al concejal delegado de Emalgesa a que “no frivolice” ni banalice la subida del agua, porque "es algo muy serio, que va a afectar a la economía doméstica de muchas familias".

"Yo sí me leo los papeles, todos, y lo que viene ahí no pinta nada bien... La mayoría de las familias de Algeciras vamos a pagar 30 euros más al año por el agua, más lo que pagaremos de más de IBI, de circulación de vehículos, de basura... No engañen, señores del PP, porque ustedes hablan solo de la subida de la cuota fija, pero... ¿qué pasa con la cuota variable? No nos tomen por tontos a los vecinos y vecinas de Algeciras, ya está bien", ha concluido la portavoz socialista.