Padres contra el 'bullying' en Algeciras

Medio centenar de madres y padres del IES García Lorca de Algeciras se han concentrado este jueves en la puerta del centro para protestar por la "ineficacia" del protocolo de lucha contra el acoso escolar. Entre los manifiestantes se encontraba Gema Sánchez, la madre de una alumna de 13 años (1º de ESO) que ha sufrido dos agresiones pero no puede cambiarse de instituto porque no se le reconoce como víctima de bullying.

El caso de la hija de Gemma Sánchez ha originado la creación de la Plataforma Valientes, cuyo responsable, Daniel Serrano, se encontraba al frente de una protesta que revela graves casos de acoso en algunos institutos de Algeciras que, según ellos, no salen a la luz. "Queremos que los protocolos se cambien. No se defiende los intereses de nuestros hijos, que ven campañas publicitarias que les dicen que no miren hacia otro lado, que se ayude al agredido, pero las medidas que se toman son contrarias. El mensaje que se les traslada es contradictorio. No podemos pedirles que sean valientes y luego castigarlos, por serlo", explicó Serrano, que pide "que se trabaje más con los agresores y que haya más vigilancia".

"Desde que empezó el curso había compañeros que la insultaban. La primera agresión fue el 26 de enero, dentro de clase, en presencia de los compañeros y el profesor. Todo empezó por una discusión por el asiento. La otra alumna le dijo que se iba a quitar por las buenas o por las malas, la tiró de la silla, se la puso contra el pecho y la empujó contra la mesa. Mi hija se la quitó de encima pero esta la cogió por la coleta, empezó a moñearla hasta tirarla al suelo y empezar a darle puñetazos en la cabeza", relató Gemma Sánchez.

"Un compañero o dos empezaron a decirle que por qué se metía con ella, que la dejara en paz, pero el profesor de plástica no intervino antes, aun pudiendo haberlo hecho, hasta que ya la estaba golpeando en la cabeza", continuó.

"La segunda agresión fue el 10 de enero. El día antes vino diciendo que la habían amenazado con que le iban a coger, que le iban a volver a pegar. Ella me dijo que no quería ir al instituto porque le iban a dar la grande. Lo comenté con el tutor y él estuvo hablando con mi hija por la mañana, estuvo pendiente de ella. En el recreo estaba siempre cerca de un profesor, por temor de lo que le fueran a decir o a hacer. Otro profesor le estaba viendo la cara de angustia y seria, le pregunto qué le pasaba y le dijo que no se preocupara que iba a estar con ella. La acompañó hasta la puerta pequeña, que da a los autobuses. Esperó hasta que ella cruzó, pero cuando se fue a montar una niña la cogió por la maleta, la arrastró hacia atrás fuera del autobús y la aguantó por los brazos mientras otra le daba puñetazos por los costados, en la barriga y un guantazo en el oído", narró.

Gemma Sánchez relató lo pasos que dio desde entonces: "Había algunos niños que venían para coger el autobús y las vieron pegándole. Unos niños de tercero o cuarto empezaron a decirles que la dejaran y que siempre estaban liadas con ella. Uno de ellos le dio un empujón a una para apartarla. y en eso momento mi hija se pudo soltar. A las tres menos veinte me llamó llorando para contármelo. Fui a la parada a recogerla. Estuvo hablando con el chófer y me dijo que él no pudo ver nada porque va dentro y bastante tiene con llevar el autocar sin monitores. Que eso quisiera él, que hubiera alguien que se preocupara de los niños cuando son menores de edad".

La madre de la niña víctima de bullying afirma que la dirección del instituto ha cerrado dos veces el protocolo de acoso, "diciendo que no hay medios suficientes para demostrar" que la niña está sufriendo acoso. "La primera vez estaba el profesor y los compañeros en la clase, la segunda estaban en los autobuses pero había alumnos que lo vieron. Los niños que lo han visto no quieren decirlo por temor a represalias de estas niñas que pegaron a hija o del propio instituto", insistió Gemma Sánchez.

Esta algecireña denuncia que se ha sancionado a un niño por salir en defensa de un compañero que estaba siendo agredido con un protocolo abierto. "Lo han expulsado cuatro días, de modo que se castiga lo mismo al agresor y al que defiende. Están tapando la boca de los alumnos para que no hablen. Cómo voy a ir a mi casa con un parte de expulsión por defender a un compañero", se preguntó.