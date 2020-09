Paco Mena reclama a Interior "vehículos adecuados" para los policías del Campo de Gibraltar

El presidente de la Coordinadora Alternativas, asociación de lucha contra las drogodependencias y la exclusión social, ha lamentado el incremento de la violencia por parte de las mafias de la droga después de "un paréntesis de un par de años donde la presión policial ejercida por el plan especial de seguridad ha llevado a miles de presuntos narcotraficantes a comparecer ante la justicia". "Exigir al ministerio del Interior que dote con vehículos adecuados a nuestros agentes para que al menos tengan una seguridad mínima en las embestidas y al menos estar en igualdad de condiciones", ha reclamado.

"Me despierto con esta grave noticia (se refiere al Policía Nacional herido grave por un narco cuando intentaba frustrar un transporte de droga) que se suma a la ocurrida esta semana en Bornos, donde varios guardia civiles fueron recibidos a tiros en una plantación de marihuana".

"El narco vuelve a las andadas y recupera sin escrúpulo alguno las agresiones a los agentes de la autoridad (...) pues bien me temo que la respuesta a esta presión policial sea el incremento de la violencia por parte de aquellos que se dedican este lucrativo negocio que tanto daño hace la la salud de los consumidores y al Campo de Gibraltar por ser la zona mas afectada de esta lacra", explica en su muro de Facebook.

"Sabíamos que acabar con el narcotrafico en nuestra comarca no iba a ser fácil ya que es un problema arraigado desde hace mas de 30 años fruto del abandono histórico de las diferentes administraciones a nuestra comarca, hoy mas que nunca insistir en el refuerzo de medios humanos y materiales para los bravos agentes de la Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que de forma profesional y generosa se juegan como vemos todos los días la vida en ejercicio de su trabajo", continúa.

"También insistir en la necesidad de sentencias ejemplares para aquellos como son estos dos casos que atentan corta la vida de los agentes, hace ya años cruzaron la linea tan delgada que separa la vida de la muerte, cualquier intento aunque sea mínimo de agresión sea cual fuere a un agente debe considerarse atentado contra la autoridad y nuestro código penal tiene clara las condenas, no valen excusas como la de Bornos donde se dijo por parte de los presuntos narcotraficantes que no sabían que eran guardia civiles, estos dos del BMW dirán ahora que solo huían y que no era su intención acabar con la vida de los dos policías nacionales", explica.

"Hoy mas que nuca tod@s somos policías, guardia civiles o agentes de Aduanas, y el narcotrafico tiene que saber que siempre, siempre se va a encontrar con la repulsa y el rechazo de la inmensa mayoría de vecin@ honrados de nuestra comarca y que solo deseamos que se acabe con esta terrible lacra que azota a nuestra comarca desde hace ya demasiados años y que lamentablemente se ha llevado por delante la vida de un agente de la guardia civil y de un policía local de La Línea y que al día de hoy aun lloramos su perdida y compartimos el dolor de sus familias", subraya.

Paco Mena entiende que no se puede permitir "ni una agresión mas a cualquier agente de la autoridad porque cualquier agresión a ellos es una agresión a toda nuestra comarca y sus vecin@s".