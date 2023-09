El PSOE de Algeciras considera "vergonzoso" el silencio de Landaluce respecto a Laura Ruiz

La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, considera "vergonzoso" el silencio que mantiene el alcalde, José Ignacio Landaluce, sobre la polémica contratación de la exconcejal Laura Ruiz, condenada por varios delitos, como personal de confianza en el Ayuntamiento.

Arrabal describió como "lógica" la "sorpresa" que esta elección del regidor popular ha provocado en el Colegio de Abogados, e insiste en que la ciudadanía tiene derecho a "saber qué está pasando aquí", porque "tanto hermetismo no puede significar nada bueno".

"Han pasado ya más de 48 horas desde que saltó la noticia y desde el PP han sido absolutamente incapaces de dar una explicación; por el contrario, siguen instalados en un hermético mutismo que, lógicamente da mucho que pensar y que huele mal, muy mal", advirtió Arrabal. La socialista recordó que "no solamente hemos pedido explicaciones desde la oposición, sino que los medios de comunicación también han intentado obtener declaraciones y se han estado encontrando con la callada por respuesta".

Según Arrabal, los socialistas algecireños consideran justificada la perplejidad que manifestó públicamente Jesús Trujillo, el abogado que en su día fue difamado por la ex concejal del PP, así como la sorpresa y el malestar que ha generado la noticia en la delegación del Colegio de Abogados de Cádiz en Algeciras, según ha subrayado en las últimas horas su delegado, Alberto Pérez Ibars.

"Compartimos plenamente esa perplejidad por el hecho de que se vaya a volver a dar un sueldo público a quien, siendo cargo del Ayuntamiento, ya cometió delitos contra la intimidad, la integridad moral y de coacciones contra un abogado que sólo hacía su trabajo, y también compartimos la reflexión de que ese nombramiento "de confianza" da mucho que pensar de cara a cómo puede ser interpretado por la opinión pública", indicó la portavoz del PSOE.

Una amenaza pendiente

"Obviamente, no queremos ni pensar que con este "premio" se esté intentando comprar el silencio de quien ya había quebrado la confianza que en ella pudieran tener sus compañeros de partido, y no sólo por los comentarios publicados en redes sociales y mensajes de Whatsapp, sino también porque hace casi un año esta persona declaró públicamente que había sido "obligada" a dimitir, incluso amagó con dar una rueda de prensa para desvelar hechos presuntamente delictivos cometidos durante su etapa de concejal, y luego nunca más se supo", explicó la líder de la oposición.

Arrabal reiteró que desde el PSOE se va a continuar con las reclamas para que se esclarezca este "turbio" asunto y lamentó que el hermetismo de Landaluce y sus "intentos de silenciar" el tema no sean sino una prueba más del "oscurantismo y la falta de transparencia" que imperan en el equipo de gobierno del PP.

"Pueden seguir intentándolo, pero a nosotros no nos van a callar. Está claro que, al tirarse casi toda la semana en Madrid para la investidura fallida de Feijóo, el alcalde tenía la esperanza de poder esquivar las preguntas, y que ya para el lunes que viene el asunto haya dejado de estar de actualidad y se vaya olvidando, pero a nosotros no nos va a aburrir, ni nos va a cansar. No vamos a dejar el tema hasta que el máximo responsable de este despropósito no explique el por qué de ese contrato y por qué ahora", añadió la portavoz socialista.

El PSOE de Algeciras calcula que el nombramiento de la que fuera concejal de Educación de Algeciras, aprobado por el alcalde por la vía del decreto, costará a los algecireños unos 100.000 euros, 25.000 por cada uno de los cuatro años de mandato. Asimismo, recuerda que una vez que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por Ruiz por razones técnico-jurídicas, Jesús Trujillo tendría derecho a una indemnización, así como al pago de los honorarios de su abogado.