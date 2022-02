El PSOE reclama una revisión a fondo del inventario de asentamientos de Algeciras

El grupo municipal del PSOE de Algeciras reclama al gobierno local del PP que enclaves señalados de la ciudad se incluyan en el inventario de asentamientos que pretende publicar la Junta de Andalucía. En la propuesta que pasará por el Pleno del viernes no figuran San Isidro, Villa Vieja y otros lugares, según los socialistas.

“No tiene explicación que no se recojan en el proyecto ITACA enclaves populares y muy reconocibles para todos los algecireños. No vamos a permitirlo y defendemos que se añadan. Lo hemos planteado en dos comisiones. El gobierno de Landaluce demostró su desconocimiento sobre su propia propuesta la primera vez que lo planteamos, y la segunda no mostró interés en admitir un estudio más completo”, según el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Los socialistas lamentan lo que han calificado como falta de cuidado y desconocimiento que pone el alcalde en los asuntos que son de su competencia.

“Nosotros defendemos la identidad algecireña, mientras el actual alcalde del PP está en otras cosas, en cuidar su sillón en Madrid antes que dedicarle a la ciudad el tiempo que necesita y merece. Para nosotros, lo importante es que tengamos en la ciudad buenos servicios públicos, y que quienes nos quieran conocer sepa que tenemos una historia rica y antigua que se muestra en sus enclaves más conocidos”, añade Silva.

El Grupo Municipal del PSOE defenderá en el pleno del próximo viernes que la propuesta del PP quede sobre la mesa para que puedan añadirse todas las correcciones necesarias. Si no se admite que se un tiempo para alcanzar una propuesta consensuada, el grupo socialista expondrá los errores y planteará sus alternativas.

En la propuesta del PP además de no estar San Isidro y Villa Vieja, no se recoge las denominaciones Comares, Cementerio Nuevo, Hoyos de los Caballos, entre otras.

Una vez se apruebe el Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA), la información normalizada por los ayuntamientos será incluida en los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, la Base Cartográfica de Andalucía, el Callejero Digital Unificado de Andalucía, el Nomenclátor Geográfico de Andalucía y formará parte del Nomenclátor Geográfico Nacional, regulado por el Real Decreto 1545/2007, como un registro dinámico de información creado para recoger las denominaciones georreferenciadas que deben utilizarse en la cartografía oficial.

“Si pensamos que los nombres que se consoliden en el inventario son los que van a utilizarse para identificar zonas de Algeciras, podemos comprobar la importancia que tiene hacerlo bien ahora y no tener que lamentarlo después”, concluye el viceportavoz municipal socialista.