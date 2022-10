El PSOE de Algeciras cuestiona si la reforma del Parque María Cristina se ha adjudicado "a dedo"

El PSOE de Algeciras ha advertido este martes en rueda de prensa que todo el proyecto de reforma del parque María Cristina sigue arrojando “dudas razonables”, ha insistido en que sigue faltando “documentación importante”, y ha anunciado que emprenderá acciones para pedir responsabilidades si se confirma la existencia de irregularidades.

Según ha advertido la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, la documentación entregada hasta al momento por el equipo de gobierno municipal pone “bajo sospecha” la contratación de esta obra, que se valora ahora en 1,7 millones de euros (una cantidad aún mayor que la anunciada en un principio por el alcalde), y para la que resultarían preceptivos, entre otros documentos, un informe jurídico del secretario y un informe económico del interventor que no se aportan.

“¿Quién ha pagado al arquitecto? ¿Quién lo ha contratado? ¿Ha habido concurso para adjudicar el proyecto y las obras? Teniendo en cuenta que la concesión es sólo para tareas de mantenimiento, contra factura, ¿es adecuado que se realice una obra nueva sin que haya salido a concurso público, sin adjudicación?”, se ha preguntado Arrabal en voz alta ante los medios de comunicación, a los que ha explicado que “vamos a estudiar estos extremos con la documentación solicitada, porque no queremos ni pensar que se haya adjudicado a dedo una obra para saltarse la Ley de Procedimiento Administrativo”.

“De ser así, iniciaremos acciones pertinentes para aclarar responsabilidades”, ha insistido la dirigente socialista, que ha lamentado que la comisión de seguimiento del alcalde no sirviera para despejar todas las incógnitas que se ciernen sobre este proyecto, en el que “las cosas se han ido haciendo mal desde el principio”.

Arrabal espera que desde el equipo de gobierno municipal se dé respuesta ahora a la batería de preguntas que ha registrado el Grupo Municipal Socialista, con el único objetivo de intentar aclarar si el expediente de la reforma del parque María Cristina es conforme a Derecho o no. “¿Cuáles son el presupuesto y el diseño ahora, una vez anunciados y comprometidos cambios sustanciales en el proyecto inicial de reforma? ¿Cómo y cuándo se ha llegado a tal deterioro de los árboles talados? ¿Es conforme a Ley la forma de ejecución y de financiación de las actuaciones de reforma del Parque María Cristina? ¿Qué cantidades del gasto total previsto por la reforma van a ser financiadas en las modalidades de precio por conservación por canon, y cuáles en las modalidades por precio de valoración, suministro o servicio excluidas de las anteriores?”, ha preguntado en voz alta la secretaria local del PSOE.

Los socialistas instan también al equipo de gobierno municipal a aceptar el ofrecimiento de mediación de la Asociación Multisectorial de Jardinería de Andalucía (AMJA), que fue realizado el pasado 25 de septiembre y que sigue sin respuesta.

Además, el PSOE algecireño reclama que se establezcan medidas compensatorias por los árboles ya talados, incluyendo la plantación de ejemplares en otros barrios de la ciudad, así como que se deje solo la rafia y se retire la lona que tapa la reja e impide ver lo que se está haciendo dentro del parque María Cristina.

Arrabal ha recordado ante los periodistas que, al ser este pulmón verde del centro de Algeciras un Jardín de Interés Cultural, es preciso contar con todos y cada uno de los informes pertinentes por parte de la Junta de Andalucía. ”Hoy por hoy, todavía no tenemos constancia documental de que la Comisión Provincial de Patrimonio haya dado su visto bueno a la subsanación de errores del proyecto inicial de reforma, ya que el proyecto inicial no tenía todas las talas recogidas. Por tanto, a fecha de hoy, la realidad es que esas obras tienen reparos, y que tampoco tenemos constancia que el Ayuntamiento haya cumplido con los trabajos arqueológicos exigidos por Patrimonio”, ha advertido la también parlamentaria andaluza, aclarando que “el documento que exige la Junta para iniciar la poda no está en el expediente”.