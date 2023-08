El PSOE de Algeciras pide un plan de desbroces para evitar incendios como el de San Bernabé

El PSOE de Algeciras insta al equipo de gobierno municipal a que acometa de manera urgente un plan de desbroce de parcelas que alcance a toda la ciudad, con especial incidencia en los puntos más conflictivos. El objetivo es evitar, o al menos minimizar, el riesgo de incendios como el que se produjo en la tarde de este jueves en la zona de San Bernabé.

“La rápida intervención de los bomberos ha podido evitar en esta ocasión daños mayores, pero tenemos que lamentar que el alcalde, José Ignacio Landaluce, y su gobierno no hayan sido previsores, entre otras cosas porque no existe en Algeciras un Plan Municipal de Desbroces que permita minimizar los riesgos de incendios en los meses de verano”, ha advertido Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz socialista en la Corporación.

Arrabal, que ha recordado que no es el primer fuego que se produce en la ciudad en lo que va de verano, ya que recientemente hubo también otro cerca del centro comercial Puerta de Europa, en las inmediaciones de la autovía, insiste en que “es urgente y necesario, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la ciudad esté dotada cuanto antes de un Plan de Desbroces, dado que son muchas las parcelas llenas de maleza, basura y matojos, que propician la propagación de las llamas en caso de producirse un incendio, y más aún en días de fuerte viento y altas temperaturas, como los que estamos teniendo este verano”.

La dirigente socialista se ha mostrado muy crítica con la “pasividad” de Landaluce y su equipo de gobierno al respecto, y ha recordado también que “la empresa que tiene la concesión de Parques y Jardines nos cuesta a los algecireños más de 6 millones de euros al año, y hay un trabajo que no se está haciendo, porque las parcelas que deberían estar desbrozadas para reducir ese riesgo de incendios no lo están, con el peligro que ello supone también para los vecinos y vecinas de las viviendas más próximas a dichas parcelas”.

Arrabal, que ha agradecido la rápida actuación de los bomberos, ha lamentado también que no hubiera presencia del gobierno municipal en la zona tras producirse el incendio de este jueves, pese a la lógica alarma vecinal que la proximidad de las llamas generó en el entorno de la avenida Oceanía. “Además de no decir nada sobre qué piensa hacer para evitar que este tipo de emergencias se repitan, llama la atención que el señor alcalde no haya sido capaz de ponerle cara a este suceso, con lo que le gusta una foto”, ha concluido la dirigente socialista.