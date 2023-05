El PSOE acusa a Landaluce de mentir sobre las inversiones en sanidad en Algeciras

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, ha considerado este miércoles “inaudito” que el alcalde, José Ignacio Landaluce, “saque pecho” ante las numerosas carencias que presenta la ciudad en materia sanitaria, y que cometa la “osadía” de presumir de 77 millones de euros en supuestas inversiones que “no están en ninguna parte, salvo en sus palabras y en esas fotos de cartón pluma que ha venido enseñando en los últimos tiempos, a ver si así consigue engañar a más ciudadanos antes del 28 de mayo”.

Arrabal ha instado al regidor del PP a “que deje de decir que se están invirtiendo todos esos millones de euros en los centros de Salud de Algeciras porque es mentira, actualmente no hay absolutamente ninguno que esté en obras... Ni el del Cobre, cuyos vecinos han estado concentrándose durante dos meses y recogiendo más de 1.200 firmas; ni el de La Bajadilla, cuyo proyecto llevan años anunciando una y otra vez a bombo y platillo sin que se avance nada, ni en San José Artesano, ni en Pelayo, ni en ningún otro”.

La alcaldable socialista ha retado al actual regidor a que, si esos 77 millones de euros que “vende” ante los medios de comunicación y en redes sociales existen en la realidad, muestre “con papeles” dónde están, además de en sus “pomposas” declaraciones. “Que nos enseñe a los algecireños en qué partidas de los Presupuestos de la Junta de Andalucía están esos supuestos 77 millones, si es que los encuentra”, ha insistido Arrabal.

“Pensará que todo vale con tal de lavar su imagen y la de su ‘amigo’ Juanma, pero no es así, no todo vale, y lo que no se puede hacer es mentirle a la gente en su cara, ni decir que la Sanidad en Algeciras es una maravilla, cuando todo el que necesite ir al hospital o a su centro de salud sabe que las listas de espera son desesperantes, también en la Atención Primaria que están intentando privatizar, y que tenemos una preocupante falta de personal en varias especialidades médicas”, ha añadido Arrabal.

“Son muchos los problemas del día a día de la ciudad que actualmente esperan una respuesta, y a eso es a lo que se tiene que dedicar un alcalde, a solucionar las carencias que sí son de su responsabilidad para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, y eso es justamente a lo que Landaluce no dedica su tiempo”, ha sentenciado Arrabal.