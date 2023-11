El PSOE de Algeciras afea a Landaluce que siga sin condenar el escrache a la Casa del Pueblo de Algeciras

El PSOE de Algeciras ha considerado “inauditas y retorcidas” las afirmaciones realizadas por el presidente del PP algecireño, alcalde y senador José Ignacio Landaluce en un comunicado emitido en las últimas horas en el que, tras hacer un llamamiento a la participación en una manifestación en Cádiz contra el Presidente del Gobierno y el Partido Socialista, se “inventa” que su partido está recibiendo “presiones y amenazas” por llevar a cabo estas concentraciones.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, asegura no salir de su asombro ante este “victimismo impostado” y este “absurdo intento” de engañar a la opinión pública, "cuando todo el mundo sabe que las únicas ‘presiones y amenazas’ que ha habido que lamentar en estos días en Algeciras son las que se han vivido ante la Casa del Pueblo, que desde la tarde noche del lunes ha tenido que ser custodiada por efectivos de la Policía Nacional para evitar que se produzcan incidentes".

“Independientemente de su derecho a participar en cuantas manifestaciones o concentraciones considere oportunas, siempre que éstas sean legales y pacíficas, claro está, desde el PSOE de Algeciras le pedimos al señor Landaluce que haga un ejercicio de responsabilidad y que deje de crispar y de alentar que vuelvan a vivirse en nuestra ciudad episodios de hostigamiento y acoso a la sede de un partido democrático como los que tuvimos que vivir el 6 de noviembre, después de una manifestación ilegal, porque no había sido comunicada ni autorizada, y en la que, por cierto, participaron varios cargos del PP algecireño, incluidos varios concejales del Ayuntamiento de Algeciras e incluso el subdelegado del Gobierno de la Junta, que bien podrían dedicar su tiempo a reclamar inversiones y a trabajar por resolver los problemas reales de los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, ha advertido la dirigente socialista.

Con este comunicado, y el “silencio cómplice” con los “agitadores” que mantiene desde el lunes, queda claro que “lo que le preocupa a Landaluce no son los posibles pactos con los nacionalistas para formar un gobierno en España, que siempre los ha habido en la historia de nuestra democracia, también cuando gobernaba el PP, sino aprovechar la coyuntura para desviar la atención de su desastrosa gestión como alcalde de Algeciras y de las preocupantes noticias que han ido viendo la luz en los últimos días”.

La secretaria general del PSOE ha concluido reclamando al que dice ser alcalde de todos los algecireños, y no sólo de los del PP, “un poquito más de respeto por la democracia”, que haga un llamamiento a la calma, que aún no se ha producido, como “tampoco ha salido de su boca ni una sola palabra de solidaridad ni de condena al escrache del lunes”, y “que deje de inventar y de tergiversar la realidad, porque la gente no es tonta y tiene memoria”.