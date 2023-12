El PSOE lamenta que Algeciras afronte 2024 con un presupuesto prorrogado

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, insta al alcalde, José Ignacio Landaluce, a “poner ya a sus concejales a trabajar en lugar de tenerlos todo el tiempo contestando a la oposición, y, encima, con mentiras, cuando a estas alturas aún no han sido capaces ni de presentar una propuesta de Presupuesto para el año que está a poco de comenzar”.

Arrabal asegura no entender que desde el equipo de gobierno municipal dediquen “tanto tiempo” a “hacer oposición a la oposición”, en una ciudad en la que “los servicios públicos no se prestan en condiciones” y cuyo Ayuntamiento afronta 2024 “con una deuda que no para de aumentar y con un presupuesto prorrogado, que no va a permitir hacer frente a las necesidades y las expectativas de una ciudad con más de 120.000 habitantes y barriadas en evidente estado de abandono”.

Tras las “incongruencias” de la rueda de prensa convocada este lunes por el gobierno municipal, “deprisa y corriendo” y “contraprogramando” al PSOE, Arrabal recuerda al alcalde que cada vez es más evidente que “sus concejales están ociosos, y tal vez es por eso, por culpa de su indolencia, por lo que se pierden subvenciones que deberían servir para mejorar la vida de los algecireños, pero que no se obtienen porque no se cumple con los requisitos legales, con la documentación ni con los planes necesarios como para poder obtenerlas”.

“Obviamente, lo más fácil para Landaluce y los suyos es echarle siempre al PSOE la culpa de todos los males, pero ese discurso victimista cada vez cuela menos y cada vez huele peor”, ha advertido la dirigente socialista algecireña, que considera que hay que vivir “alejado de la realidad del día a día de la inmensa mayoría de las familias” para pretender que la gente se crea, a estas alturas, que en Algeciras no se van a subir los impuestos.

Además de afanarse por sacar adelante un nuevo Presupuesto, los socialistas entienden que Landaluce debería promover ya también, sin más dilación, la redacción de un nuevo proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que venga a paliar los déficits estructurales que padece el urbanismo algecireño desde 2001. A este respecto, Rocío Arrabal ha recordado que “actualmente existen serios problemas de acceso al centro, ya que se están eliminando aparcamientos y no se dan alternativas accesibles, pero tampoco se mejora el transporte urbano, lo que va a dar lugar a un estancamiento económico en los comercios… A ello hay que sumar los problemas que ya vienen denunciando los vecinos de zonas como El Rinconcillo o San José Artesano, y los problemas, aún sin resolver, que ha generado Landaluce con problemas de legalidad en la Escalinata y, ahora también, en el Llano Amarillo”.