El PSOE de Algeciras critica que solo 16 jóvenes participan en el Plan de Empleo 'Ahora' cuando hay plazas para 164

El PSOE de Algeciras insta al alcalde José Ignacio Landaluce a dar explicaciones sobre el Plan de Empleo Joven “Ahora”, y, más concretamente, sobre por qué dicho plan autonómico ha llegado únicamente a 16 jóvenes de del municipio, cuando, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en una publicación del pasado mes de julio, había dinero suficiente como para haber podido hacer 164 contratos más.

La secretaria general del PSOE algecireño y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Algeciras, Salvador Mejías, han recordado lunes durante una rueda de prensa que el Plan “Ahora”, cofinanciado entre la Junta y los ayuntamientos, tiene como objetivo la creación de nuevos puestos de trabajo para personas de entre 18 y 29 años.

“En el caso de Algeciras, la Junta de Andalucía había asignado 1.638.000 euros, lo que hubiera permitido crear 180 empleos, que habrían significado un impulso tanto para los beneficiados como para el conjunto de la ciudad”, ha comentado Salvador Mejías, lamentando que, ante “una oportunidad tan evidente y sencilla” de ejecutar para el equipo de gobierno municipal, éste haya decidido renunciar a casi la totalidad de la partida presupuestaria.

“Esta nueva inoperancia de Landaluce vuelve a costarle cara a los jóvenes de Algeciras, que no podrán beneficiarse de una ayuda que se traducía, automáticamente, en una oportunidad laboral", ha añadido el secretario local de Juventudes Socialistas, que ha explicado que otras localidades de la comarca, como La Línea, Los Barrios o San Roque sí han apostado por la juventud con este plan.

Concretamente, Mejías ha detallado que “Los Barrios, con mucha menos población, contratará a 36 desempleados, mientras que San Roque y La Línea beneficiarán a 47 y 40 personas, respectivamente. La comparación es obvia, dado que Algeciras, que multiplica la población de estos tres municipios, dará trabajo a solo 16 jóvenes”.

Por su parte, Rocío Arrabal ha lamentado que José Ignacio Landaluce sólo utilice la alcaldía para “crear polémicas y buscar la confrontación”, en lugar de preocuparse por gestionar y sacar adelante proyectos que beneficien a los vecinos de Algeciras, especialmente en un tema tan importante como es el empleo. “Podríamos tener a 180 de nuestros jóvenes trabajando durante 6 meses a jornada completa y no los vamos a tener porque el señor alcalde, más preocupado por crear alarmas mediáticas innecesarias, no ha sido capaz de gestionar 1,4 millones de euros a los que teníamos derecho, y que ahora desde el Ayuntamiento se han tenido que devolver”.

Arrabal se ha preguntado también durante la comparecencia por qué el alcalde algecireño no ha dado publicidad a este plan y ha informado de que, para poder acceder al mismo, los jóvenes debían estar previamente dados de alta en el INEM en un apartado denominado “Garantía Juvenil”. “Esto se publicó en el BOJA el 11 de julio, pero no ha habido interés por darle promoción al plan, ni por informar a nuestros jóvenes para que pudieran darse de alta en ese apartado. De otras publicidades sí se preocupa este alcalde partidista, de ésta no se han preocupado, y, sin embargo, ahora le escuchamos pedir un plan de empleo al Gobierno central… ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿O sólo para volver a crear una polémica que beneficie a los intereses de su partido? Es bastante lamentable”, ha concluido la secretaria general del PSOE de Algeciras.