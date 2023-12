El PSOE de Algeciras impugnará el Pleno de la subida de impuestos del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha registrado este jueves un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita la suspensión del Pleno Extraordinario del próximo jueves 28 de diciembre, y en su caso, la retirada del debate y votación de su único punto del Orden del Día, la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas fiscales. Lo hace “por las evidentes infracciones procedimentales habidas y en beneficio del interés general y de la ciudadanía”. la portavoz socialista, Rocío Arrabal, explica que al convocarse finalmente el 19 de diciembre, los siete días hábiles preceptivos se cumplen el viernes 29, por lo que de celebrarse el pleno el día 28 se estaría incumpliendo el Reglamento y podría ser declarado nulo de pleno Derecho.

El PSOE entiende por tanto que no se ha respetado tal plazo de 7 días previo a la celebración del pleno, ya que “tras una frustrada y suspendida Junta de Portavoces, del pasado día 18 de diciembre, se indicó que volvería a convocarse tras haberse detectado que no era viable la celebración del Pleno que nos ocupa el siguiente día 22 de diciembre. Más al contrario, se nos envió la convocatoria del Pleno extraordinario, el día 19 de diciembre, pasadas las 13 horas, sin que se reanudara la Junta de Portavoces, ni se terminara de celebrar en forma”.

En caso de que el Grupo Popular se niegue a atender el requerimiento presentado este jueves, y la sesión extraordinaria se celebre finalmente el día 28, el Grupo Socialista impugnará dicho pleno para que sea declarado nulo de pleno Derecho, lo que, según aclara Arrabal, dejaría sin validez los acuerdos que en el mismo pudieran adoptarse, incluido el “impuestazo Landaluce”, y obligaría a celebrar otro pleno, ya en 2024.

Tal y como ya explicó hace días la portavoz socialista, el artículo 62, Sección 3ª del Reglamento, que trata del Funcionamiento del Pleno Municipal, establece, como norma general, que la Junta de Portavoces sea convocada cuatro días antes del señalado para la celebración del pleno para requerir su opinión sobre la elaboración del orden del día, “a excepción de aquellos puntos de complejidad, tales como Presupuesto, Ordenanzas Fiscales, Revisiones del PGOU o Reglamento Orgánico, en los que se convocará a la Junta de Portavoces siete días antes a los señalados para la celebración de la sesión, igualmente al efecto anteriormente indicado”.

“En este caso concreto, para que el pleno de la subida de los impuestos pudiera celebrarse el jueves 28, tendría que haber quedado así convocado en la Junta de Portavoces del lunes 18, y no fue así”, ha advertido Arrabal, que asegura no entender por qué al PP de Landaluce “le cuesta tanto cumplir escrupulosamente con los procedimientos y con los plazos, que no son los que diga el PSOE, sino los que marca la Ley”.

En el escrito registrado en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista advierte también de una “infracción” del artículo 60.1 del Reglamento Orgánico Municipal, en relación con el artículo 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, que dice textualmente que “la convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada, mediante decreto del Presidente, que se incorporará al expediente abierto con motivo de la convocatoria de la sesión”. Según advierte el Grupo Socialista, en el expediente que se ha puesto a su disposición “no consta incorporado decreto alguno que justifique en derecho el motivo de la convocatoria por la vía extraordinaria”, lo que supone “un defecto invalidante no subsanable, porque tal decreto ha de ser necesariamente anterior a la convocatoria, y por supuesto, ha de hacersellegar para su debida constancia a todos los miembros de esta Corporación”.

“El Pleno Extraordinario, por tanto, no está motivado; además se convoca el de carácter ordinario justo después del extraordinario, y en el Pleno Organizativo del Ayuntamiento se estableció que los plenos ordinarios se celebraron el último viernes de mes, siendo en este caso el 29 de diciembre. Y es tal día el único en el que, cumpliendo los plazos, podría celebrarse el Pleno de la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, teniendo en cuenta que la convocatoria llegó el día 19 de diciembre”, añade el escrito.

Infracción del Reglamento Orgánico Municipal

En el escrito se hace mención a otro artículo del ROF, el 61.2, que establece que “para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes habrán de estar en poder de la Secretaría General seis días antes del señalado para la celebración de la sesión. A excepción de aquellos puntos de complejidad tales como el presupuesto, ordenanzas fiscales, revisión PGOU o Reglamento Orgánico, el plazo se ampliará a ocho días”. Esto, según advierten los socialistas, tampoco se cumple en esta convocatoria extraordinaria.

Además, “tampoco consta en el expediente que se remite a este Grupo el preceptivo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que se ha de emitir con carácter previo a la celebración del Pleno en el que se debata la propuesta de aprobación definitiva. La misma se celebra el día 18 de diciembre, ya fuera de plazo, pero no consta en el expediente que se remite a este grupo. Cuando se remite la convocatoria al Pleno ha de constar el dictamen, ex art 65 del Reglamento, y ello no se cumple”.

En el escrito, el Grupo Socialista anuncia que “ejercerá su derecho a que sea sometido a votación del Pleno la retirada del expediente del orden del día, por las evidentes infracciones procedimentales habidas, con la consiguientes suspensión del debate a fin que el asunto quede sobre la mesa, ex art 92 del RD 2568/1986, Reglamento de Organización y Funcionamiento, en relación con el art 70.12”.

“Ya no se trata sólo de que los socialistas nos opongamos a la brutal subida de impuestos que pretende perpetrar Landaluce, que también, sino de pedir respeto al Reglamento, a la legalidad, a la ciudadanía y a la oposición, ante una subida de impuestos injusta y desproporcionada que el alcalde de Algeciras pretende hacer deprisa y corriendo, como sea, y las cosas no se hacen así”, ha concluido la dirigente socialista.