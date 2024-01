El PSOE de Algeciras acusa al equipo de gobierno de tener un "plan oculto" para subir impuestos

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado este lunes su rechazo al “caos económico” del gobierno de Landaluce y a su “plan oculto” para seguir subiendo progresivamente impuestos, tasas y precios públicos hasta 2028, según se prevé en el nuevo Plan de Ajuste que ha pasado por pleno en la primera sesión ordinaria del año, y que ha generado fuertes críticas por parte de la oposición.

El PSOE destaca en una nota de prensa que la sesión plenaria, "una vez más ha estado marcado por insultos y faltas de respeto hacia la portavoz del Grupo Socialista, Rocío Arrabal", y ha servido "también para poner en evidencia la desastrosa gestión en torno al proyecto del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, entre otros asuntos".

Durante el tenso debate sobre el nuevo Plan de Ajuste y el último informe de Morosidad, la portavoz del PSOE ha instado a la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, a “dejar de mentir” y asumir de una vez dicho Plan de Ajuste es "una muy mala noticia" y una prueba más de la "incapacidad" del gobierno de Landaluce para gestionar el dinero público.

"Una buena noticia sería que no hicieran falta más planes de ajuste", que llevan ya 14 planes en 13 años, y todavía nos siguen echando la culpa a los demás de su irresponsabilidad y su nula capacidad para cumplir con sus compromisos", advirtió Arrabal ante las "descalificaciones y ataques personales de Landaluce y Solanes, que han llamado a la portavoz socialista actora, marioneta y cínica, entre otras palabras ofensivas".

"Digan lo que digan son ustedes un gobierno moroso y de poco fiar", ha respondido la portavoz del PSOE en este apartado del orden del día, en el que ha recordado que no se prevé pagar a los proveedores en plazo legal hasta 2029, y en el que ha aprovechado para aclarar ante la ciudadanía la "terrible verdad" que “esconde” el Plan de Ajuste: que el gobierno del PP va a seguir subiendo impuestos, tasas y precios públicos, hasta 12 millones de euros más de aquí a 2028, y no precisamente para mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, ni para acabar con el abandono que sufren muchas barriadas, sino “para pagar la deuda que no dejan de engordar, y que ya va por 300 millones de euros, además de un millón de euros en cargos de confianza y otros caprichos".

Arrabal ha lamentado, a este respecto, que la falta de transparencia del gobierno de Landaluce y su falta de respeto a la labor fiscalizadora que ejerce la oposición le lleve a "hacer lo que le da la gana con el dinero público, sin rendir cuentas", mientras Algeciras sufre ya "una de las presiones fiscales más altas de toda España" y “el Ayuntamiento está intervenido por el Ministerio de Hacienda, por mucho que la señora Solanes se empeñe en negar la evidencia”.

Otro de los momentos más tensos del pleno se han producido durante el debate en torno al “enorme retraso” que acumula el proyecto de construcción del Conservatorio Paco de Lucía, al desmontar la oposición los argumentos con los que el gobierno local pretendía justificar todo este “despropósito”. A este respecto, el Grupo Socialista ha recordado que el PP de Landaluce ya anunció en 2015 que se iba a poner "a cota cero" el solar donde se construirá este Conservatorio Profesional de Música, cuyos alumnos y alumnas llevan años dando clases en algunas aulas del IES Isla Verde, al seguir careciendo de un edificio propio.

“Lo anunció, concretamente, la ex concejal de Educación Laura Ruiz, ésa a la que, según ella misma denunció, se obligó luego a dimitir, y que actualmente está contratada como personal ‘de confianza’ del alcalde, pese a estar condenada por hechos probados”, recordó Arrabal, antes de lamentar que, pese a aquel anuncio, y otros posteriores, “en estos 9 años no han hecho absolutamente nada, no han movido ni una sola piedra, estando tan bien como dicen estos 5 últimos años, además, con su amigo Juanma Moreno en la Junta de Andalucía”.

Tras tirar de hemeroteca y resumir las principales fechas de la cronología del “olvido y abandono” en los que ha estado sumido el proyecto del Conservatorio, Arrabal ha asegurado no entender que el gobierno de Landaluce tenga encima la desfachatez de “sacar pecho” de una gestión que “nos lleva al mismo punto en el que estábamos en 2015, porque en todo este tiempo no se ha hecho nada de nada”.

“Menos declaraciones rimbombantes, menos fotos y más trabajo", ha aconsejado la portavoz socialista al alcalde y senador del PP, al que ha recordado que este proyecto será una realidad, como todos los que se están ya ejecutando en Algeciras, gracias a los Fondos Europeos que Pedro Sánchez consiguió en Europa, y que contaron con el voto en contra del PP.

En el apartado de mociones, el Grupo Municipal Socialista llevaba a este primer pleno ordinario de 2024 dos iniciativas: una por la que se pedía la rehabilitación “integral y urgente” del centro cívico La Reconquista, y otra sobre la necesidad de que se modificara el reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús, a fin de que se prohíba el acceso a los mismos de patinetes eléctricos, al igual que ocurre ya en otras ciudades, para prevenir accidentes.

En lo que respecta a la moción sobre los patinetes eléctricos, que ha sido defendida por el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran Fernández, la iniciativa ha sido aprobada por unanimidad tras aceptarse una modificación: no cambiar el reglamento, sino hacer una resolución provisional, lo que permitirá que dicha medida se pueda aplicar con mayor celeridad.

Sin embargo, la propuesta sobre el centro cívico La Reconquista ha contado con los votos en contra del gobierno municipal y ha sido, por tanto, rechazada, a pesar del “alarmante” estado de deterioro que desde hace tiempo presenta el inmueble, incluido el agrietado muro que linda con el pasaje de acceso al colegio público Los Alcornocales, y que incluso llegó a provocar el cierre, de un día para otro, del céntrico parking público Magallanes, sin preaviso a trabajadores ni usuarios.

El concejal Manuel María Márquez, que ha sido el encargado de defender esta moción, ha recordado que el proyecto anunciado por el Ayuntamiento para la UNED es menor que el prometido hace 2 años y no prevé el arreglo integral de todo el edificio, y ha lamentado muy especialmente la cerrazón del gobierno municipal ante la amenaza de derrumbe que puedan presentar los agrietados muros que lindan con el pasaje de acceso al colegio, que “llevan años con una valla metálica que también se suele encontrar medio caída y en mal estado, con el peligro que eso supone para los muchos niños y niñas que transitan por ese pasaje”.