El PSOE de Algeciras denuncia las colas en las puertas de los centros de salud

El PSOE de Algeciras ha denunciado que en las puertas de los centros de salud de atención primaria se están produciendo colas de ciudadanos que acuden a visitar a recibir atención sanitaria y ha exigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, que ponga solución a las "carencias sanitarias a este nivel", aunque las competencias sanitarias son de la Junta de Andalucía.

Los socialistas han lamentado que en ambulatorios como el del centro, y en otros puntos de la ciudad, se sucedan las largas colas que llegan a ocupar la plazoleta durante la mañana, especialmente con las temperaturas alcanzadas estos días y han pedido que se retome la normalidad en la atención presencial.

“Es inadmisible que se dé esta situación. Exigimos a Landaluce que se preocupe verdaderamente por los vecinos y vecinas de la ciudad, que levante el teléfono y exija medidas a sus compañeros en Sevilla para que situaciones como estas no se repitan. Landaluce no puede ponerse de perfil en un asunto tan importante como es la sanidad de los algecireños”, ha señalado el concejal de la formación socialista Daniel Moreno.

Desde el PSOE se han hecho eco de las quejas y denuncias de numerosos usuarios que cuentan que deben esperar a pleno sol durante mucho tiempo para ser atendidos. Los socialistas han señalado que "una mejor atención pasa por cumplir con el compromiso alcanzado en el pleno monográfico de la sanidad que tuvo lugar en marzo de 2020". Para ello consideran necesario que Landaluce cumpla y exija a sus compañeros de partido que apuesten por esta ciudad.

“Sigue faltando personal en nuestros centros y hospitales e inversión en infraestructuras. Estos problemas, sumados a la pandemia, están provocando interminables listas de espera. Episodios como los del fin de semana pasado no pueden volver a repetirse. Paritorios inaugurados a bombo y platillo y que meses después siguen sin estar operativos, y el que lo está no estaba conectado a la red eléctrica de emergencia. Reclamamos un mantenimiento de los sistemas de suministro eléctrico de las áreas quirúrgicas para asegurar las operaciones en todo momento. Se demuestra que no se ha hecho cuando hay un apagón como el último y un paritorio no tiene suministro eléctrico. El gerente debe asumir sus responsabilidades”, ha recalcado el concejal socialista.

“Entendemos que atravesamos una situación difícil, pero si no se cumplen los compromisos, si no se apuesta por la sanidad pública, no vamos a poder superarla nunca”, ha resaltado Daniel Moreno.

El PSOE ha reclamado "medidas reales y efectivas, inversiones, tal y como se aprobó en pleno el año pasado, donde se presentó una batería de medidas para la recuperación de los servicios sanitarios, entre las que se encontraban la contratación de especialistas e inversiones en infraestructuras para reducir las largas listas de espera".