El PSOE de Algeciras denuncia que el Ayuntamiento "oculta" documentación

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Algeciras ha asegurado este martes que "se está ocultando" información por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Desde el PSOE ha afirmado que "pedir documentación" es "la única manera" de demostrar que las cosas se están haciendo "muy mal" en el consistorio.

La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha señalado que los algecireños no se merecen “un alcalde, ausente y a media jornada" y que "se enfada si no se le hace un seguidismo servil". La socialista ha recriminado la actitud de José Ignacio Landaluce en la "decepcionante" comisión de seguimiento y asevera que no puede hacer "lo que quiera" con el dinero "de todos".

Desde el Partido Socialista consideran que a Landaluce “claramente le molesta" acudir a la comisión de seguimiento y que, en ella, pidieron información de varios temas y no se les respondió. Sería el caso, aseguran, de la concesión de la Plaza de Toros, la explotación de emplazamientos publicitarios, el servicio de ayuda a domicilio, o el proyecto de reforma del antiguo Asilo San José.

Los socialistas entienden "indignante y ridícula" la actitud del alcalde por las críticas hacia el partido por solicitar grandes cantidades de documentación. "Que trabaje y nos deje hacer nuestro trabajo", comenta Arrabal, que añade que "no pedimos documentación de forma caprichosa".

Sobre este punto, el portavoz del grupo, Fran Fernández, ha calificado de "inaudito" que María Solanes, concejal de Hacienda, tildara de "despilfarro" la solicitud de documentación por parte de los socialistas ya que esta es "telemática". En respuesta, ha criticado gastos de catering, la compra de las lonas del parque María Cristina o la pérdida de fondos de la Diputación.

"Pagando más por menos servicios"

Más allá de la polémica por la petición de documentación, Rocío Arrabal ha criticado el mantenimiento de los parques de la ciudad en relación a las concesiones existentes, el servicio de la grúa municipal o el pliego de gestión del centro de interpretación "El Estrecho".

La candidata cree que "en Algeciras llevamos tiempo pagando más por menos servicios", motivo por el que han solicitado varios decretos de transferencias como los relativos a gastos de telecomunicaciones. También han pedido informes del interventor que sustentan los mencionados decretos y que son "obligatorios" según las bases del Presupuesto.

De igual forma, Arrabal ha denunciado "la opacidad y el oscurantismo" del equipo de gobierno sobre Algesa. Denuncia que el alcalde "no quiere dar información" como el caso de la auditoría que, aseguran, se estaba realizando y que debía estar lista en diciembre. De igual forma, se reclama la presentación del presupuesto de 2023, el cual tendría que haber estado listo "en octubre o en noviembre".