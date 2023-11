El PSOE de Algeciras teme por el coste económico de la anulación de la reforma del Llano Amarillo

El PSOE de Algeciras ha mostrado su preocupación por las “costosas consecuencias” que puede acarrear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado nulo de pleno derecho el estudio de detalle para el proyecto de reconversión del Llano Amarillo en el Lago Marítimo aprobado por el Pleno el 29 de diciembre de 2020. La sentencia del TSJA condena en costas al Consistorio.

Para la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, la sentencia "cuestiona lo hecho hasta ahora y lo proyectado por los hermanos Landaluce” en el Llano Amarillo y "da la razón a los planteamientos que desde el grupo municipal socialista se hicieron en diciembre de 2020, cuando aprobaron con nuestro voto en contra el estudio de detalle para urbanizar parte del Llano Amarillo y levantar tres edificios".

“El alcalde José Ignacio Landaluce lo ha vuelto a hacer. Ya decidió con su voto que se construyera el parking Escalinata, que está suponiendo pérdidas de más de 25 millones de euros para las arcas municipales, una factura que todavía no se ha cerrado, y ahora vuelve a crear un lío judicial con terrenos públicos en el Llano Amarillo”, ha advertido Arrabal. "No todo vale. Iindependientemente de la necesidad de desarrollo de la ciudad, el gobierno municipal debe cumplir la normativa y no poner más en peligro a las maltrechas arcas del Ayuntamiento”, según Arrabal.

La portavoz socialista ha considerado “inaudito” que este viernes, tras conocerse la sentencia del TSJA, "Landaluce haya optado por echar balones fuera, tergiversar la realidad y tratar de responsabilizar a la oposición de las consecuencias de su forma de hacer las cosas y de su mala gestión", en alusión a las declaraciones del alcalde en las que culpaba al PSOE de lo ocurrido por plantear alegaciones al Contencioso-Administrativo.

“Estamos en un Estado de Derecho y es muy grave que un alcalde y senador haga ese tipo de acusaciones sin fundamento, poniendo en entredicho la separación de poderes y cuestionando la independencia e imparcialidad de la Justicia. Que deje de decir barbaridades, cumpla con todos los trámites administrativos y legales cuando intente sacar adelante los proyectos y asuma de una vez su responsabilidad”, ha enfatizado Arrabal, quien ha afeado que Landaluce "ha cogido la fea costumbre de no dar la cara, como ha pasado también con el caso de las oposiciones de la Policía Local”.