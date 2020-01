El PSOE presenta alegaciones para blindar las inversiones en el presupuesto municipal

El PSOE de Algeciras ha presentado alegaciones al proyecto de Presupuestos Municipales 2020 "para evitar que el PP de Landaluce repita falsas promesas de inversión y para que aumente la inversión en políticas de igualdad y contra la exclusión social".

En concreto, los socialistas buscan evitar que las partidas destinadas a inversión se deriven a otro tipo de gastos, provocando que haya obras que se repiten en las cuentas pero no llegan a ejecutarse. Para ello, reclaman un cambio en las bases presupuestarias, de modo que en el caso de las trasferencias de crédito se recoja que no afectarán a inversiones recogidas y no ejecutadas en al menos dos presupuestos y en el caso de los planes de inversión se especifique que no podrán ser modificados salvo para incrementar el presupuesto en el caso de los proyectos no ejecutados en dos ejercicios consecutivos.

"Queremos evitar que falsas promesas de inversión se repitan", ha explicado el viceportavoz municipal, Fernando Silva. "El ejemplo más claro es la conexión de la calle Batel con la avenida 28 de Febrero, un proyecto que ha figurado en los presupuestos de 2016, 2018, 2019 y 2020, pero que nunca se ejecuta. Queremos ponerle freno a estas mentiras".

Además, los socialistas exigen que se reduzca en un total de 100.000 euros el gasto previsto por el gobierno local del PP en publicidad y propaganda, y que ese dinero pueda invertirse en programas contra la exclusión social y para las mujeres y en la compra de contenedores y papeleras.

“Hemos alegado a este proyecto de Presupuestos Municipales 2020 porque no queremos que Landaluce siga engañando a los ciudadanos con falsas promesas, y porque queremos que el Ayuntamiento de los algecireños brinde más ayuda a las asociaciones que trabajan para dar respuestas a personas en riesgo de exclusión, a quienes padecen enfermedades, a quienes las previenen y a quienes luchan cada día contra la violencia de género”, afirma Fernando Silva.

“Es el momento de comprometerse con estos colectivos que están sufriendo un ataque brutal por parte del gobierno tricéfalo de las derechas en Andalucía y que ha tenido una especial incidencia en Algeciras afectando a colectivos como Victoria Kent, Crehas o Fundación Cruz Blanca”, añade el concejal socialista, Daniel Moreno.