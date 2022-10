PSOE y Vox reclaman una comisión de investigación sobre Algesa

El portavoz del Grupo Municipal Socialista algecireño, Fran Fernández, y el del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, reclamarán que se constituya una comisión de investigación sobre el caso Algesa tras la apertura por parte del Tribunal de Cuentas de un procedimiento investigador sobre presuntas irregularidades, entre los años 2017 y 2020, en la contabilidad que afecta a la empresa pública de Limpieza.

Los socialistas han registrado ya en la mañana de este jueves, 13 de octubre, en el Ayuntamiento de Algeciras una petición al respecto que se basa en el derecho que asiste a la Corporación municipal a investigar cualquier asunto que se considere de su interés, y se fundamenta en varios motivos, entre ellos, “la actuación a espaldas del Consejo de Administración de Algesa, que sólo ha sido convocado para ello, de manera extraordinaria, cuando se ha hecho pública la sentencia del Tribunal de Cuentas”.

Asimismo, otro de los motivos tiene que ver con el hecho de que los miembros de la Corporación tan solo han recibido hasta la fecha “información parcial e incompleta”, al tiempo que, en el caso concreto del Grupo Socialista, sigue sin recibirse toda la información solicitada de manera formal al equipo de gobierno municipal.

Asimismo, cabe destacar que sigue sin convocarse, pese a haber transcurrido ya diez días del plazo establecido para ello, la comisión de seguimiento del alcalde, que fue solicitada por el Grupo Municipal Socialista el pasado 3 de octubre, y cuya convocatoria es de obligado cumplimiento según el reglamento municipal, así como también lo es la comparecencia del alcalde.

Desde el PSOE de Algeciras se insta al equipo de gobierno que preside José Ignacio Landaluce a “dar explicaciones” y le recuerda que la “transparencia a la que tanto aluden, pero que no existe en la práctica” implica también el cumplimiento de artículos como el artículo 79 de la sección 7 del reglamento municipal, que dice textualmente que “en el seno de la Corporación municipal podrán constituirse comisiones para investigar cualquier asunto que se entienda que merecen especial atención municipal, extinguiéndose una vez terminada la investigación”.

Tal y como han venido reiterando en los últimos días tanto el propio Fernández como la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, “esta comisión de investigación es necesaria para ayudar a esclarecer este espinoso asunto, y no entenderíamos que no se convocara, ya que si nada hay que ocultar, nada hay que temer, y toda la ciudadanía de Algeciras tiene derecho a saber, con pelos y señales, en qué se han gastado esos 4 millones de euros que salieron de las arcas municipales y sobre los que, según la instrucción iniciada ahora por el Tribunal de Cuentas, hay indicios de que no fueron debidamente justificados”.

“Un alcalde que se escuda en sus concejales, que solo usa los medios de comunicación para arremeter contra otras administraciones, y que cuando hay un problema importante se esconde en el Senado para que otros den la cara por él, es un alcalde que no merece seguir ni un minuto mas gestionando los destinos de nuestra ciudad”, ha también comentado Fran Fernández, tras considerar que “la falta de transparencia y el oscurantismo, en éste y otros temas que afectan directamente a la ciudad de Algeciras y a sus vecinos y vecinas, comienza a ser ya preocupante”.

Vox

Por su parte, el Portavoz del Grupo Municipal VOX Algeciras, Antonio Gallardo, denuncia “falta de transparencia y de lealtad política” por parte del equipo de gobierno en el caso Algesa, al considerar que “tenía conocimiento de la alarmante situación en la que se encuentra la empresa municipal y no ha sido hasta ahora, cuando ha salido a la luz la investigación del Tribunal de Cuentas, cuando se ha convocado un Consejo de Administración con carácter extraordinario y urgente”.

VOX recuerda que ha solicitado, hasta en dos ocasiones anteriores, la creación de una Comisión de Investigación que auditase e investigase la actividad empresarial y la gestión de esta empresa de capital público, “siendo el Grupo Municipal Ciudadanos el que siempre ha impedido que saliese adelante en connivencia con el Partido Socialista”, afirma Gallardo.

A juicio de VOX, “aquellas formaciones que voten en contra de esta Comisión de Investigación serán cómplices políticos de la pésima gestión del Partido Popular en la empresa pública municipal de la limpieza, por lo que hacemos un llamamiento a su responsabilidad y apoyen nuestra propuesta”.

VOX considera fundamental "que todos los grupos políticos se sumen a esta solicitud para investigar la gestión de Algesa, pues la información puntual e incompleta que se nos remite a los grupos de la oposición es manifiestamente insuficiente para aclarar los gravísimos hechos denunciados y que llevan a encender todas las luces rojas", sostiene el edil.

Gallardo asevera que “los algecireños merecen una respuesta clara a raíz de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, ya que ello afecta a la credibilidad del Consistorio y de la propia gestión en Algesa”. Por último, el portavoz de VOX considera que “sería necesario introducir cambios notables en la Legislación referente a los plenos municipales para evitar que una formación pueda vetar propuestas encaminadas a reforzar el control sobre la gestión municipal a raíz de investigaciones del Tribunal de Cuentas, en este caso, la creación de una Comisión de Investigación", concluye el edil.