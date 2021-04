El PSOE lamenta la "falta de voluntad" del PP para dar solución a la problemática de la carretera de El Cobre

El PSOE de Algeciras ha lamentado el rechazo de la moción presentada al Pleno celebrado este viernes en la que solicitaba una reordenación del tráfico en la carretera de El Cobre. Para el PSOE, el rechazo del gobierno local encabezado por José Ignacio Landaluce ha carecido de "voluntad política" para dar solución a la demanda vecinal.

“Ya nos reunimos con los vecinos de Los Pastores y El Cobre para estudiar la problemática y presentarles nuestra propuesta. Esta fue bien acogida y esperábamos poder trabajar sobre ella. Sin embargo, la falta de voluntad política del equipo de Landaluce ha tumbado la moción alegando que este proyecto no puede realizarse y que los vecinos no iban a estar de acuerdo”, ha señalado el portavoz municipal socialista, Juan Lozano.

“Le ha dado un no antes de estudiarlo. Esto demuestra la falta de interés en dar solución a la problemática de los vecinos al mismo tiempo que prefiere no escuchar propuestas que no vengan de su bancada”, ha añadido Juan Lozano.

Los socialistas celebran que sí haya sido aprobada su otra moción referente a la reclamación de la conexión de los diferentes tramados del carril bici y la mejora en el mantenimiento de estos, reponiendo el vallado de las distintas zonas que carecen de él.

“Esta es una buena noticia para la ciudad. Son muchos los usuarios de este carril bici que vienen reclamando mayor seguridad en tramos como la rotonda de Los Pastores, que no tiene conexión y resulta muy peligrosa al ser uno de los puntos negros de la ciudad, o la falta de vallado en varias zonas. Ahora esperamos que se cuente con todos los partidos y la participación ciudadana a través de colectivos y usuarios para poner estos compromisos en marcha”, indica Lozano.

Desde el PSOE se congratulan también por la puesta en marcha de una de sus alegaciones al presupuesto con la aprobación de la supresión de la tasa de terrazas para el segundo semestre; y de la modificación de la fiesta local de este año, que ha sido trasladada al día 6 de septiembre, día de Algeciras.

“Empezamos a ver un poco de recuperación tras el año devastador por la COVID-19. Esperamos que medidas como estas ayuden al sector de la hostelería. Además, contar con el lunes 6 de septiembre como festivo puede ser muy propicio para disfrutar de nuestra ciudad, de su día, en las calles, bares y comercios de aquí. Esperamos que cuente con un acto institucional que reconozca a algecireños ilustres y sirva de precedente para años venideros”, ha concluido el portavoz municipal socialista.